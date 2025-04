Клуб из третьей немецкой лиги сенсационно выбил "Байер" из Кубка Германии

Команда из города Билефельд, которая в этом году планирует отметить свое 120-летие, 1 апреля дома одержала сенсационную победу над титулованным "Байером" со счетом 2:1 в рамках полуфинала Кубка Германии.

Сначала гости повели в счете, когда на 17-й минуте отличился Джонатан Та. Всего лишь три минуты понадобилось хозяевам поля, чтобы сравнять результат: гол забил Мариус Верль.

В конце первого тайма Максимилиан Гроссер вывел "Арминию" вперед – 2:1. Этот результат не поменялся до финального свистка.

Тем самым команда Михеля Книята впервые в своей истории сыграет в финале Кубка Германии. Там "Арминия" ждет победителя второго полуфинала, где встретятся "Штутгарт" и "РБ Лейпциг".

4 & 1 – Arminia Bielefeld is the first team to knock out four Bundesliga teams in one DFB-Pokal season without being a first or second division team and thus advance to their first ever final in the competition. Sensation. pic.twitter.com/7yuPsy7ey4