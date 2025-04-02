Клуб из третьей немецкой лиги сенсационно выбил "Байер" из Кубка Германии

Скромный немецкий футбольный коллектив "Арминия", который выступает в третьем немецком дивизионе, впервые в своей истории пробился в финал Кубка Германии, сообщает Zakon.kz.

Команда из города Билефельд, которая в этом году планирует отметить свое 120-летие, 1 апреля дома одержала сенсационную победу над титулованным "Байером" со счетом 2:1 в рамках полуфинала Кубка Германии.

Сначала гости повели в счете, когда на 17-й минуте отличился Джонатан Та. Всего лишь три минуты понадобилось хозяевам поля, чтобы сравнять результат: гол забил Мариус Верль.

В конце первого тайма Максимилиан Гроссер вывел "Арминию" вперед – 2:1. Этот результат не поменялся до финального свистка.

Тем самым команда Михеля Книята впервые в своей истории сыграет в финале Кубка Германии. Там "Арминия" ждет победителя второго полуфинала, где встретятся "Штутгарт" и "РБ Лейпциг".

4 & 1 – Arminia Bielefeld is the first team to knock out four Bundesliga teams in one DFB-Pokal season without being a first or second division team and thus advance to their first ever final in the competition. Sensation. pic.twitter.com/7yuPsy7ey4 — OptaFranz (@OptaFranz) April 1, 2025

Здесь стоит отметить выдающееся достижение скромного клуба из Билефельда, который на пути к финалу обыграл четырех представителей Бундеслиги.

"Сегодня в этом городе никто не будет спать, я просто горжусь этой командой. Нам даже не понадобилась удача, потому что мы контролировали ход игры и снова заслуженно победили". Главный тренер "Арминии" Михель Книат

Помимо "Байера" жертвой "Арминии" на ранней стадии турнира стали немецкие коллективы высшего дивизиона, такие как "Унион" (2:0), "Фрайбург" (3:1) и "Вердер" (2:1).

"Все расстроены, должен поздравить "Арминию". Они заслуживают выхода в финал и играли лучше. Разочарованы, в прошлом сезоне часто были на удачливой дороге, сейчас мы на печальной стороне. Играли не очень хорошо, не хватало контроля как в командной игре, так и в индивидуальной. Ничего не получалось, у нас была возможность вернуться в финал, но мы не показали своего уровня". Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо

Таким образом, "Арминия" сотворила большую историю немецкого футбола, завоевав путевку в финал Кубка Германии.

При этом футболисты из Билефельда в полуфинале обыграли действующего победителя данного турнира – леверкузенский "Байер".