#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
503.15
543.3
5.93
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
503.15
543.3
5.93
Спорт

Клуб из третьей немецкой лиги сенсационно выбил "Байер" из Кубка Германии

Футбол Победа Байер, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 12:20 Фото: Instagram/arminiaofficial
Скромный немецкий футбольный коллектив "Арминия", который выступает в третьем немецком дивизионе, впервые в своей истории пробился в финал Кубка Германии, сообщает Zakon.kz.

Команда из города Билефельд, которая в этом году планирует отметить свое 120-летие, 1 апреля дома одержала сенсационную победу над титулованным "Байером" со счетом 2:1 в рамках полуфинала Кубка Германии.

Сначала гости повели в счете, когда на 17-й минуте отличился Джонатан Та. Всего лишь три минуты понадобилось хозяевам поля, чтобы сравнять результат: гол забил Мариус Верль.

В конце первого тайма Максимилиан Гроссер вывел "Арминию" вперед – 2:1. Этот результат не поменялся до финального свистка.

Тем самым команда Михеля Книята впервые в своей истории сыграет в финале Кубка Германии. Там "Арминия" ждет победителя второго полуфинала, где встретятся "Штутгарт" и "РБ Лейпциг".

Здесь стоит отметить выдающееся достижение скромного клуба из Билефельда, который на пути к финалу обыграл четырех представителей Бундеслиги.

"Сегодня в этом городе никто не будет спать, я просто горжусь этой командой. Нам даже не понадобилась удача, потому что мы контролировали ход игры и снова заслуженно победили".Главный тренер "Арминии" Михель Книат

Помимо "Байера" жертвой "Арминии" на ранней стадии турнира стали немецкие коллективы высшего дивизиона, такие как "Унион" (2:0), "Фрайбург" (3:1) и "Вердер" (2:1).

"Все расстроены, должен поздравить "Арминию". Они заслуживают выхода в финал и играли лучше. Разочарованы, в прошлом сезоне часто были на удачливой дороге, сейчас мы на печальной стороне. Играли не очень хорошо, не хватало контроля как в командной игре, так и в индивидуальной. Ничего не получалось, у нас была возможность вернуться в финал, но мы не показали своего уровня".Главный тренер "Байера" Хаби Алонсо

Таким образом, "Арминия" сотворила большую историю немецкого футбола, завоевав путевку в финал Кубка Германии.

При этом футболисты из Билефельда в полуфинале обыграли действующего победителя данного турнира – леверкузенский "Байер".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Читайте также
Игроки сборной Казахстана спасли "Металлург" от четвертого поражения подряд
Спорт
11:12, Сегодня
Игроки сборной Казахстана спасли "Металлург" от четвертого поражения подряд
Рюдигер спас "Реал" от поражения и подарил путевку в финал Кубка Испании
Спорт
10:09, Сегодня
Рюдигер спас "Реал" от поражения и подарил путевку в финал Кубка Испании
Недолго до рекорда: Александр Овечкин забил 891-й гол за карьеру
Спорт
08:55, Сегодня
Недолго до рекорда: Александр Овечкин забил 891-й гол за карьеру
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: