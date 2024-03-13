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Лига чемпионов: "Боруссия" обыграла ПСВ

Лига чемпионов: &quot;Боруссия&quot; обыграла ПСВ, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2024 03:19 Фото: Twitter.com/BVB
По итогам сегодняшнего матча "Боруссия" вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, выиграв у ПСВ со счетом 2:0, сообщает Zakon.kz

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Встреча прошла на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде (Германия).

На третьей минуте встречи гол забил полузащитник "Боруссии" Джейдон Санчо. Ему ассистировал полузащитник Юлиан Брандт. На 95-й минуте игрок "Боруссии" Марко Ройс установил окончательный счёт в матче.

Ранее в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов между этими командами был зафиксирована ничья 1:1. 

Отметим, в четвертьфинал вышли "Реал" и "Барселона", "Манчестер Сити" и "Арсенал", а также "Бавария" и ПСЖ. Жеребьевка этой стадии состоится 15 марта.

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