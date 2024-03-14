Лига Европы УЕФА: кто прошел в четвертьфинала турнира

Стали известны все участники четвертьфинала турнира Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025. Это восемь лучших команд, которые победили в ответных матчах 1/8 финала ЛЕ, сообщает Zakon.kz

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Итак, в следующем раунде Лиги Европы сыграют португальская "Бенфика", итальянские "Милан", "Рома" и "Аталанта", французский "Марсель", английские "Вест Хэм Юнайтед" и "Ливерпуль", а также леверкузенский "Байер".

Ранее сообщалось, что обладателем трофея Лиги Европы прошлого сезона является "Севилья".

Финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги Европы УЕФА пройдёт в ирландском городе Дублин.