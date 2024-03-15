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"Фенербахче" установил рекорд Евролиги по числу трехочковых попаданий

Футбол Рекорд Евролиги, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 18:05 Фото: Instagram/fbbasketbol
Баскетболисты турецкого клуба "Фенербахче" реализовали 24 трехочковых броска во встрече Евролиги против испанской "Валенсии", что считается новым рекордом турнира, сообщает Zakon.kz.

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Сам же матч между "Фенербахче" и "Валенсией" завершился разгромом испанцев со счетом 118:88, с рекордным трехочковым в 24 попадания.

Прежним рекордом владел другой турецкий коллектив "Анадолу Эфес", который забросил 22 трехочковых в поединке против израильского "Маккаби Тель-Авив" 24 февраля 2022 года.


В матче "Фенербахче" против испанской дружины, хозяева паркета сумели реализовать 24 из 38 попыток из-за дуги, а это 63,2% попадания.

Наибольшая серия в этой игре у атакующего защитника Тайлера Дорси, который забросил восемь из девяти трехочковых. 

"Мы забили много трехочковых, но в нашей команде много отличных стрелков. Каждый вечер мы проделываем дополнительную работу, поэтому я не удивлен, что у нас наконец-то появилась такая игра. Мы только что провели хороший матч, для нас это был один из великолепных вечеров Евролиги".Тайлер Дорси игрок Фенербахче

Дорси занимает второе место в истории Евролиги, по количеству трехочковых бросков. А лидером здесь является американец Эндрю Гудлок, который отметился 10-ю трехочковыми попаданиями в матче с мюнхенской "Баварией" 13 ноября 2014 года. Тогда он стал первым игроком Евролиги, достигшим двузначного числа по броскам из-за дуги за одну встречу.

Плюс ко всему "Фенербахче" побил свой клубный рекорд, набрав 118 очков за один матч. Предыдущий результат был 111 очков, которые клуб набрал в поединке с другой испанской командой, Басконией Витория-Гастейс, в начале этого сезона. 

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