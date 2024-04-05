"Фенербахче" планирует сорвать матч за Суперкубок Турции

В турецком футболе назревает новый скандал с участием клуба "Фенербахче", который намерен не доиграть решающий поединок Суперкубка страны против "Галатасарая", сообщает Zakon.kz.

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Как передает Аjansspor, "желтые канарейки" намерены сорвать предстоящий матч за Суперкубок Турции против "львов". Если этот матч не будет доигран по каким-то причинам, то по регламенту соревнований будет отменена церемония награждения.



"На матч с "Галатасараем" выйдут девять игроков из молодежной сборной U-19. Трое из них по разным причинам затем покинут поле. Матч будет остановлен". Член совета директоров ФК "Фенербахче" Эрол Билецик

Таким способом "Фенербахче" хочет избежать денежного штрафа за бойкот игры. Помимо этого, наставник "Фенербахче" Исмаил Картал не собирается приходить на пресс-конференцию перед матчем.

По информации ряда СМИ, руководство "Фенербахче" данным поступком хочет обратить внимание на себя и высказать недовольство в адрес властей на инцидент, который произошел недавно.





Фото: Instagram/FENERBAHCE

Напомним, 17 марта фанаты команды "Трабзонспор" атаковали футболистов "Фенербахче". После этого инцидента стамбульский клуб собрался уходить из чемпионата Турции, но отложил решение этого вопроса на поздний срок.



Что касается того неприятного случая на стадионе "Трабзонспора", то на днях Федерация футбола Турции приняла решение. Клуб "Трабзонспор" ближайшие шесть игр проведет без зрителей. Помимо пустой арены, команда получила денежный штраф на сумму 3 млн лир (41 748 336 тенге).

Матч за Суперкубок Турции между "Фенербахче" и "Галатасараем" запланирован на 7 апреля.