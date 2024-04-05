Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Фенербахче" планирует сорвать матч за Суперкубок Турции

Футбол Срыв Финала, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 16:42 Фото: Instagram/FENERBAHCE
В турецком футболе назревает новый скандал с участием клуба "Фенербахче", который намерен не доиграть решающий поединок Суперкубка страны против "Галатасарая", сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Как передает Аjansspor, "желтые канарейки" намерены сорвать предстоящий матч за Суперкубок Турции против "львов". Если этот матч не будет доигран по каким-то причинам, то по регламенту соревнований будет отменена церемония награждения.

"На матч с "Галатасараем" выйдут девять игроков из молодежной сборной U-19. Трое из них по разным причинам затем покинут поле. Матч будет остановлен". Член совета директоров ФК "Фенербахче" Эрол Билецик

Таким способом "Фенербахче" хочет избежать денежного штрафа за бойкот игры. Помимо этого, наставник "Фенербахче" Исмаил Картал не собирается приходить на пресс-конференцию перед матчем.

По информации ряда СМИ, руководство "Фенербахче" данным поступком хочет обратить внимание на себя и высказать недовольство в адрес властей на инцидент, который произошел недавно.

Футбол Скандал Турция, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 16:42

Фото: Instagram/FENERBAHCE

Напомним, 17 марта фанаты команды "Трабзонспор" атаковали футболистов "Фенербахче". После этого инцидента стамбульский клуб собрался уходить из чемпионата Турции, но отложил решение этого вопроса на поздний срок.

Что касается того неприятного случая на стадионе "Трабзонспора", то на днях Федерация футбола Турции приняла решение. Клуб "Трабзонспор" ближайшие шесть игр проведет без зрителей. Помимо пустой арены, команда получила денежный штраф на сумму 3 млн лир (41 748 336 тенге).

Матч за Суперкубок Турции между "Фенербахче" и "Галатасараем" запланирован на 7 апреля.

Читайте также

Провансальцы в гостях у &quot;догов&quot;, а &quot;музыканты&quot; – у &quot;орлов&quot;
Провансальцы в гостях у "догов", а "музыканты" – у "орлов"
Футбол Назначение Тренера Ахмат
Магомед Адиев назначен главным тренером российского клуба "Ахмат"
Талантливого футболиста сборной ЮАР застрелили на автозаправке
Талантливого футболиста сборной ЮАР застрелили на автозаправке
Куандык Шынасилов
Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
Қадір түні: что дает ночь предопределения и как ее правильно провести
Қадір түні: что дает ночь предопределения и как ее правильно провести
В Казахстане изменили правила перевода ребенка в новую школу
В Казахстане изменили правила перевода ребенка в новую школу
Жапаров: Возможность сильных землетрясений прогнозируют кыргызские ученые
Жапаров: Возможность сильных землетрясений прогнозируют кыргызские ученые
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: