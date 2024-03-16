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Победный гол Роналду прервал серию неудач ФК "Аль-Наср"

Футбол Гол Победа, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 10:28 Фото: Instagram/alnassr
В ночь на 16 марта прошел поединок 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором "Аль-Наср" на выезде обыграл "Аль-Ахли" со счетом 1:0 благодаря единственному голу своего лидера Криштиану Роналду, сообщает Zakon.kz.

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Португальский форвард принес успех своему коллективу на 68-й минуте встречи, когда успешно реализовал пенальти. Тем самым подарил "Аль-Насру" столь необходимую победу после трех поражений на турнирах различного ранга.  

Стоит отметить, что "Аль-Ахли" является одним из лидеров саудовского первенства и сейчас находится на третьей строчке турнирной таблицы, имея 47 очков в своей копилке.


Таким образом, к данному часу команда Роналду в саудовской Суперлиге располагается на второй строчке, набрав 56 очков.

"Аль-Наср" отстает от лидирующего "Аль-Хиляля" на девять очков. 

Что касается героя матча с "Аль-Ахли" Криштиану Роналду, то он провел 58-й матч за клуб из Эр-Рияда, оформив 50 голов и сделав 13 результативных ассистов. 

И что интересно, три последних гола португалец забил с пенальти.

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