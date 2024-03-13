Команда Неймара обновила мировой рекорд в серии побед

Саудовский футбольный клуб "Аль-Хиляль", честь которого защищает бразильская звезда Неймар, побил мировой рекорд, выиграв 28 матчей подряд, сообщает Zakon.kz.

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"Аль-Хилаль" достиг рекордного показателя после того, как 12 марта обыграл "Аль-Иттихад" со счетом 2:0 в рамках игр 1/4 финала Азиатской лиги чемпионов. Для подопечных португальского наставника Жорже Жезуса эта победа стала 28-й подряд.

Тем самым коллектив из Эр-Рияда улучшил достижение валлийского "Нью Сэйнтс", которое датируется 2016-м годом.

Победа над "Аль-Иттихадом" с общим счетом 4:0 гарантировала "Аль-Хилялю" место в полуфинале Лиги чемпионов Азии нынешнего сезона.

"Это действительно невероятное достижение. Хочу поблагодарить всех в клубе за вклад в этот знаменательный победный рекорд. Однако, как я уже говорил на протяжении всего этого периода, рекорды не имеют такого большого значения, как трофеи. От каждого в команде зависит, чтобы мы завершили сезон чемпионами Саудовской лиги и достигли наших целей в кубковых соревнованиях. Только тогда мы сможем по-настоящему праздновать". Жорже Жезус главный тренер Аль-Хиляля

В последний раз команда Жезуса не смогла выиграть 21 сентября 2023 года, сыграв вничью с "Дамаком" в местном чемпионате.

В данный момент "Аль-Хиляль" опережает на 12 очков "Аль-Наср" Криштиану в Саудовской профессиональной лиге, несмотря на потерю своего главного игрока Неймара из-за травмы.

В свою очередь команда португальца вылетела из континентальной Лиги чемпионов, проиграв по пенальти 11 марта представителям ОАЭ – "Аль-Айну". ФК "Аль-Наср" не помог даже карьерный 878-й гол Криштиану Роналду.