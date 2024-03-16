Четвертьфинальные разборки в Кубке Англии по футболу

Аналитика Olimpbet на матч с участием главного фаворита турнира.

"Манчестер Сити" – "Ньюкасл Юнайтед". 16 марта, 22:30 (время Астаны)

Четвертьфинальный жребий розыгрыша Кубка Англии оказался неблагосклонен к двум клубам из Манчестера. На этой стадии "горожанам" предстоит встреча с "Ньюкаслом", а "красным дьяволам" – с "Ливерпулем".

Тогда как другим представителям АПЛ, оставшимся в обойме турнира, выпало играть с куда менее грозными соперниками. "Вулверхэмптон" выйдет против "Ковентри", "Челси" – против "Лестера".

Хотя футболистам "Сити", по большому счету, без разницы, кто им противостоит. На внутренней арене команда Пепа Гвардиола – фаворит любого матча, да и на международной тоже. Так что это "сорокам" надо бояться полета на "Этихад", а не манкунианцам опасаться встречи с ними.

И все же заранее быть уверенным в успехе "Манчестер Сити" не рекомендуется. Достаточно вспомнить, как проходили обе их очных дуэли с "Ньюкаслом" в текущем сезоне. И если в чемпионате "горожанам" удалось вырвать победу у "сорок" со счетом 3:2 в компенсированное время, то в 1/16 финала Кубка лиги "небесно-голубые" даже не смогли забить "черно-белым", проиграли 0:1 и вылетели из турнира.

Впрочем, достойно сопротивляться сильнейшему клубу Европы и мира у "Ньюкасла" пока получается только в родных стенах. На поле "Сити" "сороки" выглядят откровенно беспомощно: в пяти последних матчах на "Этихаде" – пять поражений с общим счетом 0:15!

Вот и сейчас эксперты Olimpbet видят хозяев этого четвертьфинала Кубка Англии безоговорочными фаворитами: П1 – 1.28, Х – 6.45, П2 – 10.

Букмекер № 1 в Казахстане считает "Манчестер Сити" основным претендентом и на победу во всем турнире, оценивая такой исход кэфом 2.4.

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Фото: Olimpbet

"Вулверхэмптон Уондерерс" – "Ковентри Сити". 16 марта, 17:15

"Певцы" – главные аутсайдеры среди всех оставшихся в Кубке Англии команд. Коэффициент на победу в турнире клуба из Ковентри равен 41. Этот клуб уже более двух десятков лет не появляется в высшем свете английского футбола, курсируя между вторым и четвертым по силе дивизионами.

В сезоне-2023/24 "Ковентри" впервые за долгое время имеет хоть какие-то шансы на выход в АПЛ, ведя борьбу за место в плей-офф Чемпионшипа. А в Кубке страны команда уже дошла до четвертьфинала, хотя стоит признать, что до встречи с "волками" ей сильно везло со жребием.

Правда, и теперь коллективу Марка Робинса достался не самый сильный противник, учитывая, что среди претендентов на трофей значатся оба клуба из Манчестера, "Ливерпуль", "Ньюкасл" и "Челси".

Между собой "Вулвз" и "Ковентри" в официальных матчах не встречались ровно десять лет – с тех пор, как они вместе выступали в Первой лиге. Так что опираться на статистику их взаимоотношений нет никакого смысла.

Аналитики Olimpbet полагают, что "бродяги" не испытают серьезных проблем в противостоянии с "певцами": проход "Вулверхэмптона" – 1.32, проход "Ковентри Сити" – 3.41.

При этом самый популярный букмекер страны верит, что матч на арене "Молинью" может стать "верховым": Тот (2.5) М – 2.03, Б – 1.81.

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