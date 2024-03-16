Казахстанский таеквондист завоевал лицензию на Олимпиаду в Париже

Казахстанец Самирхон Абабакиров завоевал олимпийскую лицензию на отборочном турнире в китайском Тайане, сообщает Zakon.kz.

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет – вернем всю сумму на счeт!

Представитель сборной Казахстана стал обладателем квоты в весовой категории до 58 килограммов. В решающем полуфинальном матче он победил Курта Бриана Барбосы из Филиппин, сообщили в НОК РК.

Также лицензию завоевал Батырхан Толеугали (до 80 килограммов).