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Казахстанский таеквондист завоевал лицензию на Олимпиаду в Париже

Самирхон Абабакиров , фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2024 14:37 Фото: НОК РК
Казахстанец Самирхон Абабакиров завоевал олимпийскую лицензию на отборочном турнире в китайском Тайане, сообщает Zakon.kz.

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Представитель сборной Казахстана стал обладателем квоты в весовой категории до 58 килограммов. В решающем полуфинальном матче он победил Курта Бриана Барбосы из Филиппин, сообщили в НОК РК.

Также лицензию завоевал Батырхан Толеугали (до 80 килограммов).

Айсулу Омарова
Париж - 2024 Казахстан Китай
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