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Еще два казахстанских боксера завоевали лицензии на Олимпиаду в Париже

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 01:24 Фото: НОК
Казахстанские боксеры Махмуд Сабырхан и Асланбек Шымбергенов завоевали две лицензии на Олимпиаду в Париже, сообщает Zakon.kz.

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Сабырхан в весовой категории до 57 кг в 1/4 финала лицензионного турнира встретился с Асрором Вохидовым из Таджикистана и одержал победу со счетом 4:1.

Шымбергенов в четвертьфинале победил Сархана Алиева из Азербайджана. Счет – 5:0.

Ранее Олимпийскую лицензию завоевали казахстанские боксеры Айбек Оралбай и Сакен Бибосынов.


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