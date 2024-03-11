Еще два казахстанских боксера завоевали лицензии на Олимпиаду в Париже

Казахстанские боксеры Махмуд Сабырхан и Асланбек Шымбергенов завоевали две лицензии на Олимпиаду в Париже, сообщает Zakon.kz.

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Сабырхан в весовой категории до 57 кг в 1/4 финала лицензионного турнира встретился с Асрором Вохидовым из Таджикистана и одержал победу со счетом 4:1.

Шымбергенов в четвертьфинале победил Сархана Алиева из Азербайджана. Счет – 5:0.

Ранее Олимпийскую лицензию завоевали казахстанские боксеры Айбек Оралбай и Сакен Бибосынов.



