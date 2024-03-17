"МЮ" выдал "матч-триллер" и вышел в полуфинал Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" в дополнительное время вырвал победу над "Ливерпулем" и стал последним полуфиналистом Кубка Англии, сообщает Zakon.kz.

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Встреча в Манчестере завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев.



На 10-й минуте счет открыл хавбек хозяев Скотт Мактоминей. На 44-й хавбек Алексис Мак Аллистер сравнял счет. На 47-й минуте первого тайма вингер Мохамед Салах вывел гостей вперед. На 87-й забил полузащитник "Юнайтед" Антони.

В дополнительное время, на 105-й минуте, 20-летний хавбек Харви Эллиотт вывел "красных" вперед. На 112-й форвард Маркус Рэшфорд снова сделал счет равным.

На 121-й минуте победный гол забил вингер "МЮ" Амад Диалло.

Ранее сообщалось, что 10 марта "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" сыграли вничью в матче 28-го тура АПЛ – 1:1.