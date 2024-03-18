Фигурист Диас Джиренбаев стал победителем международного турнира
Фото: Комитет по делам спорта и физической культуры
Казахстанец Диас Джиренбаев завоевал золотую медаль в международном турнире по фигурному катанию Coupe du Printemps в Люксембурге, сообщает Zakon.kz.
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По информации Комитета по делам спорта и физкультуры, Джиренбаев получил 211,76 балла.
Серебряная награда досталась французу Корентину Спинару (190,50), бронзовая – испанцу Пабло Гарсии (178,38).
Всего в соревнованиях приняли участие 115 фигуристов из 23 стран.
В конце февраля этого года сообщалось, что другой казахстанский фигурист, Михаил Шайдоров, выиграл "золото" турнира в Нидерландах.
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