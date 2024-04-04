ФК "Трабзонспор" наказали за нападение фанатов на игроков "Фенербахче"

Федерация футбола Турции оштрафовала клуб "Трабзонспор" из-за агрессивного поведения его фанатов, которые напали на игроков команды "Фенербахче" после матча, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Футбольные функционеры Турции приняли решение, что клуб "Трабзонспор" свои ближайшие шесть игр проведет без зрителей. Помимо пустого стадиона, команда получила денежный штраф на сумму 3 млн лир (41 748 336 тенге).



Как известно, данный неприятный инцидент произошел 17 марта, после матча 30-го тура турецкой Суперлиги, в котором "Фенербахче" на выезде переиграл "Трабзонспор" со счетом 3:2.





После финального свистка арбитра толпа болельщиков местного клуба выбежала на поле и начала бить игроков гостевой команды, которые праздновали свой успех. Силы были неравны, и футболисты "Фенербахче" убежали в подтрибунное помещение в сопровождении полицейских.

После того ЧП один из тренеров "Трабзонспора" Эгемен Коркмаз был дисквалифицирован на один матч за участие в потасовке. Это же коснулось и игроков "Фенербахче" Джейдена Остервольде и Ирфана Эгрибаята, которые были в самой гуще разборок и успели применить приемы рукопашного боя.





Фото: Instagram/trabzonspor

В свою очередь, руководство "Трабзонспора" недовольно решением федерации не допускать зрителей на стадион и требует подать в отставку руководителей организаций за данное решение.

Это уже третий скандал в нынешнем сезоне турецкого футбола. Сначала главу клуба "Анкарагюджю" Фарука Коджу избил рефери, за что его пожизненно отстранили от футбола.

Затем одна из игр турецкого чемпионата завершилась досрочно. Президент клуба "Истанбулспор" Эртугрул Доган увел игроков с поля после гола, который забила команда "Трабзонспор". Глава клуба не согласился с решением судьи, когда забили мяч в ворота его команды.