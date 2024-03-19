"Автомобильные" грабли для СКА и капкан для "Спартака" в Магнитогорске

Olimpbet дает аналитику на вторые матчи четвертьфинальных серий Кубка Гагарина в парах СКА – "Автомобилист" и "Металлург" – "Спартак".

СКА (Санкт-Петербург) – "Автомобилист" (Екатеринбург). 19 марта, 21:30 (время Астаны)





Проигрыш "армейцев" в первом матче четвертьфинала от "Автомобилиста" (2:3) стал, несомненно, огромной сенсацией. Хоккеисты СКА наступили на те же самые грабли, что и в стартовой серии плей-офф. Тогда клуб с берегов Невы также начал с домашнего поражения – от нижегородского "Торпедо".





Правда, затем питерцы одержали четыре победы подряд над "автозаводцами" и спокойно прошли дальше. Но ведь уральцы – отнюдь не волжане, и с ними подобное может и не выйти. Стоит напомнить, что "Автомобилист" в 1/8-й "зачехлил" прошлогоднего финалиста Кубка Гагарина. Причем "избиение" "Ак Барса", как и в случае со СКА, началось на его территории.





В Казани "Автомобилист" выиграл оба матча. Удастся ли команде Николая Заварухина сделать то же самое в Санкт-Петербурге? Судя по статистике первой встречи, победу екатеринбуржцев в ней нельзя назвать совсем уж случайной. Гости не сильно уступили хозяевам по броскам (26-32), при этом действовали очень дисциплинированно, о чем свидетельствуют всего четыре минуты штрафа.

Примечательно, что если "армейцы" и уступают в текущем плей-офф, то пока только на своем льду.





Впрочем, эксперты Olimpbet не особо верят в то, что уральский коллектив повторно сможет огорчить питерскую команду. Победитель матча: СКА – 1,42, "Автомобилист" – 2,84 . А вероятность овертайма во второй игре серии букмекер №1 в Казахстане оценивает невысоко, кэфом 4,28.





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Фото: Olimpbet

"Металлург" (Магнитогорск) – "Спартак" (Москва). 19 марта, 19:00





"Металлург" стал единственным клубом, подтвердившим статус заведомого фаворита в четвертьфинальных парах на старте серий. Причем "магнитка" начала противостояние со "Спартаком" более чем уверенно, с сухой победы 4:0.





Решающего перевеса "лисы" добились уже в первом периоде, забросив две шайбы в течение трех с половиной минут. Затем "сталевары" строго сыграли по счету, позволив "красно-белым" подправить статистику по броскам (38-34) и вбрасываниям (27-25), при этом полностью контролируя ход матча.

Найдутся ли аргументы у Алексея Жамнова для Андрея Разина во второй магнитогорской встрече? "Спартак" очень неудачно противостоит "Металлургу" на его льду, выиграв там всего однажды за всю историю взаимоотношений этих клубов в Континентальной хоккейной лиге.









Правда, самый популярный букмекер страны полагает, что на этот раз гости не уйдут с площадки без гола: "Спартак" забьет: да – 1,05, "Спартак" забьет: нет – 7,5.





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