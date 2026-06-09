Михаил Шайдоров улетел из Казахстана в США: почему?

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров улетел в Соединенные Штаты Америки, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 9 июня 2026 года, стало известно из страницы 21-летнего спортсмена в Instagram.

В Stories Шайдоров опубликовал фотографию, сделанную в штате Калифорния на фоне Great Park Ice – один из крупнейших ледовых спортивных комплексов США. Арена расположена в городе Ирвин (округ Ориндж) и служит официальной тренировочной базой клуба НХЛ Anaheim Ducks.

"С нетерпением жду предстоящего насыщенного месяца", – подписал фото Михаил.

О том, что Шайдоров улетит в США, ранее сообщал вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев. Он уточнял, что фигурист со своей командой 5 июня выезжает в Штаты для того, чтобы продолжить спортивную подготовку к предстоящему сезону.

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27 мая 2026 года на YouTube-канале Тимура Балымбетова вышло большое интервью с олимпийским чемпионом Михаилом Шайдоровым. В нем фигурист заявил, что после завоевания "золота" в Милане ему и его команде перестали выплачивать зарплату. Также он поднял вопросы присвоения спортивного звания и предоставления предусмотренных государством мер поддержки.

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1 июня в Минспорта РК заявили, что новый контракт с олимпийским чемпионом Михаилом Шайдоровым подписан. Как заверил вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев, "вытекающие из этого контракта обязательства будут выполнены и произведены все соответствующие выплаты".

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4 июня стало известно, что Михаил Шайдоров выполнил обещание. Олимпийский чемпион подарил 30 детям, занимающимся фигурным катанием в КДЮСШ №3 Алматы, сертификаты на сумму 200 тыс. тенге каждый для приобретения профессионального инвентаря.