Известны все участники плей-офф Кубка Гагарина-2024

По итогам завершившихся накануне матчей КХЛ определены все 16 команд, которые получили путевки в 1/8 финала Кубка Гагарина. Последним в этот список вошел "Амур" из Хабаровска, сообщает Zakon.kz.

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Хабаровской дружине стать участником плей-офф помог "Нефтехимик", который на выезде проиграл "Динамо" (Минск) со счетом 1:2. За счет этого поражения команда из Нижнекамска потеряла возможность на дальнейшее участие в розыгрыше Кубка Гагарина и пропустила туда "Амур".





В свою очередь хабаровский коллектив гарантировал себе 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 70 очков.

Таким образом, в плей-офф от Западной конференции сыграют СКА, "Динамо" (Москва), "Локомотив", "Спартак", "Северсталь", "Торпедо", ЦСКА и "Динамо" (Минск). Восточную конференцию представят "Авангард", "Металлург", "Салават Юлаев", "Ак Барс", "Автомобилист", "Трактор", "Лада" и "Амур".





Фото: hcbarys.kz

Плей-офф Кубка Гагарина стартует 29 февраля.



Между тем не попавший в заветный список 16-ти лучших команд казахстанский "Барыс" сыграет еще три домашних матча в КХЛ. У подопечных Олега Болякина запланированы игры против "Автомобилиста" (22 февраля), "Лады" (24 февраля) и "Сибири" (26 февраля).