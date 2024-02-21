Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Известны все участники плей-офф Кубка Гагарина-2024

Хоккей Список Плей-офф Фото: Instagram/hcamur
По итогам завершившихся накануне матчей КХЛ определены все 16 команд, которые получили путевки в 1/8 финала Кубка Гагарина. Последним в этот список вошел "Амур" из Хабаровска, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое  на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Хабаровской дружине стать участником плей-офф помог "Нефтехимик", который на выезде проиграл "Динамо" (Минск) со счетом 1:2. За счет этого поражения команда из Нижнекамска потеряла возможность на дальнейшее участие в розыгрыше Кубка Гагарина и пропустила туда "Амур".


В свою очередь хабаровский коллектив гарантировал себе 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 70 очков. 

Таким образом, в плей-офф от Западной конференции сыграют СКА, "Динамо" (Москва), "Локомотив", "Спартак", "Северсталь", "Торпедо", ЦСКА и "Динамо" (Минск). Восточную конференцию представят "Авангард", "Металлург", "Салават Юлаев", "Ак Барс", "Автомобилист", "Трактор", "Лада" и "Амур".

Хоккей Список Плей-офф

Фото: hcbarys.kz

Плей-офф Кубка Гагарина стартует 29 февраля. 

Между тем не попавший в заветный список 16-ти лучших команд казахстанский "Барыс" сыграет еще три домашних матча в КХЛ. У подопечных Олега Болякина запланированы игры против "Автомобилиста" (22 февраля), "Лады" (24 февраля) и "Сибири" (26 февраля).    

Читайте также

Настольный теннис 1/8 финала ЧМ-2024
Сборная Казахстана пробилась в плей-офф ЧМ-2024 по настольному теннису
Хоккей Победа Вашингтона
Дубль и пас Овечкина принесли победу "Вашингтону" в NHL
Лига чемпионов
"Боруссия" не смогла обыграть "ПСВ" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Куандык Шынасилов
Барыс КХЛ
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мороз до минус 63 градуса в ВКО: в "Казгидромет" прокомментировали ситуацию
Мороз до -63° в ВКО: в "Казгидромете" прокомментировали ситуацию
Адыраспан запретили в России
Адыраспан запретили в России
Когда в Казахстане отступят лютые холода
Когда в Казахстане отступят лютые холода
Мобильные денежные переводы: суммы от 255 тыс. тенге могут стать основанием для проверки
Мобильные переводы: суммы от 255 тыс. тенге могут стать основанием для проверки
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: