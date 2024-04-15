Решающая битва: когда определится второй финалист Кубка Гагарина

В Магнитогорске сегодня, 15 апреля, станет известен второй финалист Кубка Гагарина. Самый популярный букмекер Казахстана дал свои расклады на заключительный матч полуфинальной серии между "Металлургом" и "Автомобилистом".

"Металлург" (Магнитогорск) – "Автомобилист" (Екатеринбург). 19:00 (время Астаны)

Итак, неожиданно битва между "Металлургом" и "Автомобилистом" дошла до седьмого решающего матча. Неожиданно, потому что мало кто верил в начале плей-офф Континентальной хоккейной лиги, что представители Екатеринбурга, которые стали лишь пятыми на Востоке, пройдут так далеко.

Неожиданно, потому что команда из Магнитогорска эту самую Восточную конференцию выиграла и по стилю игры смотрелась куда мощнее, чем оппоненты. На старте самого полуфинала хоккеистам "Автомобилиста" прочили поражение в одну калитку, даже несмотря на то, что они выбили из плей-офф казанский "Ак Барс".

К выходным "Магнитка" вела в серии 3-2. Ей было достаточно выиграть субботний матч в Екатеринбурге и выйти в финал. Но хозяева в очередной раз показали, что списывать их со счетов не стоит, вырвав победу (5:3) и сравняв счет в серии до 3-3. И теперь осталась только одна игра – решающая.

Пожалуй, подопечные Андрея Разина больше заслужили быть в финале. Если такое выражение уместно в спорте. Команда стала победителем своей конференции, не боится играть в атаке, открываться и действовать агрессивно. В полуфинальной серии каждый раз она выходила вперед первой, а сопернику удавалось только сравнивать в следующих играх.

Для представителей же Екатеринбурга просто сам выход в полуфинал плей-офф – большое достижение. Тем более команда на равных бьется с таким мощным соперником, зачастую непонятно откуда извлекая скрытые резервы.

С другой стороны, тем и интересен хоккей, если изначальный андердог сможет обыграть столь мощного фаворита. Не нужно смотреть на то, что "Магнитка" играет дома. Команда не всегда хорошо использует преимущество своего льда. Тогда как на "Авто", напротив, нисколько не давят гостевые трибуны.

"Металлург" стабильно мощно начинает стартовый период, но затем проседает. А вот хоккеисты Екатеринбурга, напротив, только раскачиваются ко второй 20-минутке и перехватывают нити игры. "Магнитка" наносит больше бросков по воротам соперника, но реализация хромает, тогда как "Автомобилист" бьет реже, но точнее.

У обеих команд официально нет травмированных в составе. При любом раскладе этого полуфинала возможность побороться за Кубок Гагарина получат казахстанские хоккеисты. В "Автомобилисте" играют Джесси Блэкер и Кертис Волк, а в "Металлурге" – Никита Михайлис, Павел Акользин, Алексей Маклюков, Валерий Орехов и Максим Мухометов.

Эксперты Olimpbet считают, что у команды Магнитогорска больше шансов выйти в финал. Победитель матча: "Металлург" – 1.55, "Автомобилист" – 2.43.

Неплохой коэффициент предлагается на то, что "Магнитка" выиграет ровно в один гол – 5.2. В целом же стоит ожидать, что будет заброшено много шайб – Тот (4.5) Б – 1.74.

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