Греция - Казахстан 5:0 - наши футболисты упустили шанс получить путевку на Евро-2024

Со счетом 5:0 закончился матч Евро-2024 между сборными Казахстана и Греции, которая проходит в финал Лиги наций, где сразится за путевку на Евро-2024, сообщает Zakon.kz.

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В главном событии для казахстанского футбола которое прошло сегодня в Афинах, наша сборная не смогла отстоять свое право на участие в Чемпионате Европы.

Как сообщали ранее уже на восьмой минуте матча в ворота подопечных Магомеда Адиева хозяева поля забили первый гол с пенальти. Анастасиос Бакасетас точно реализовал удар с "точки" 1:0.

А уже на 14-й минуте игрок сборной Греции Димитрис Пелкас пробил второй гол в ворота сборной Казахстана.

На 37 минуте без какого либо сопротивления гол забил в ворота Казахстана Фотис Иоаннидис.

И уже на 42-й минуте Димитрис Курбелис забивает четвертый разгромный гол в ворота подопечных Магомеда Адиева.

На второй тайм Магомед Адиев провел три замены, гости заиграли активнее, часто били по цели, в концовке спасал уже Шацкий, но не от удара Еркина Тапалова. В итоге - 5:0

Забитые мячи: Бакасетас (9, пенальти), Пелкас (15), Иоаннидис (37), Курбелис (40), Марочкин (86, автогол).

Стартовый состав: Игорь Шацкий, Багдат Каиров, Марат Быстров, Александр Марочкин, Темирлан Ерланов, Ян Вороговский, Ислам Чесноков, Абзал Бейсебеков, Бахтиер Зайнутдинов, Эльхан Астанов, Максим Самородов.

26 марта Казахстан встретится с другим неудачником полуфинала Люксембургом, команды проведут товарищеский поединок.



Греция в этот же день поборется с Грузией за путевку на Евро-2024.

Ранее лидер сборной Казахстана по футболу и главный тренер дали расклад на матч с Грецией.



