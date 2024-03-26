Магомед Адиев высказался о матче с Люксембургом
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В ночь на 27 марта в Люксембурге пройдет товарищеский матч, где хозяева поля встретятся со сборной Казахстана. За день до этой игры казахстанский наставник встретился с журналистами на пресс-конференции, где поделился мнением о перспективе гостевой встречи.
"После поражения в Греции надо смотреть вперед. Эти несколько дней были тяжелыми в карьере. С Люксембургом будут изменения на поле. Нам требуется время для восстановления после Афин. Очередной гостевой матч покажет, отошли мы от греческого поражения или нет".Магомед Адиев главный тренер сборной РК
Сборные Казахстана и Люксембурга 21 марта сражались за выход на Евро-2024, но, к сожалению, проиграли в полуфинале плей-офф Лиги наций.
Подопечные Адиева были разгромлены со счетом 5:0 в гостях командой Греции, а представители Люксембурга также на выезде уступили Грузии – 0:2.
Тем самым, сборные Казахстана и Люксембурга в утешительном поединке сыграют товарищеский матч. Начало 27 марта в 00:45 по казахстанскому времени. А Грузия примет в Тбилиси футболистов Греции, где определится обладатель путевки на европейское первенство.
Чемпионат Европы-2024 по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.