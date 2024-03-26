Магомед Адиев высказался о матче с Люксембургом

За сутки до товарищеского поединка с Люксембургом главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал о некоторых преобразованиях в составе своей команды, сообщает Zakon.kz.

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В ночь на 27 марта в Люксембурге пройдет товарищеский матч, где хозяева поля встретятся со сборной Казахстана. За день до этой игры казахстанский наставник встретился с журналистами на пресс-конференции, где поделился мнением о перспективе гостевой встречи.

"После поражения в Греции надо смотреть вперед. Эти несколько дней были тяжелыми в карьере. С Люксембургом будут изменения на поле. Нам требуется время для восстановления после Афин. Очередной гостевой матч покажет, отошли мы от греческого поражения или нет". Магомед Адиев главный тренер сборной РК

Сборные Казахстана и Люксембурга 21 марта сражались за выход на Евро-2024, но, к сожалению, проиграли в полуфинале плей-офф Лиги наций.

Подопечные Адиева были разгромлены со счетом 5:0 в гостях командой Греции, а представители Люксембурга также на выезде уступили Грузии – 0:2.

Тем самым, сборные Казахстана и Люксембурга в утешительном поединке сыграют товарищеский матч. Начало 27 марта в 00:45 по казахстанскому времени. А Грузия примет в Тбилиси футболистов Греции, где определится обладатель путевки на европейское первенство.

Чемпионат Европы-2024 по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.