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Магомед Адиев высказался о матче с Люксембургом

Футбол Комент тренера, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 15:25 Фото: Instagram/kff_team
За сутки до товарищеского поединка с Люксембургом главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал о некоторых преобразованиях в составе своей команды, сообщает Zakon.kz.

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В ночь на 27 марта в Люксембурге пройдет товарищеский матч, где хозяева поля встретятся со сборной Казахстана. За день до этой игры казахстанский наставник встретился с журналистами на пресс-конференции, где поделился мнением о перспективе гостевой встречи.

"После поражения в Греции надо смотреть вперед. Эти несколько дней были тяжелыми в карьере. С Люксембургом будут изменения на поле. Нам требуется время для восстановления после Афин. Очередной гостевой матч покажет, отошли мы от греческого поражения или нет".Магомед Адиев главный тренер сборной РК

Сборные Казахстана и Люксембурга 21 марта сражались за выход на Евро-2024, но, к сожалению, проиграли в полуфинале плей-офф Лиги наций.

Подопечные Адиева были разгромлены со счетом 5:0 в гостях командой Греции, а представители Люксембурга также на выезде уступили Грузии – 0:2.

Тем самым, сборные Казахстана и Люксембурга в утешительном поединке сыграют товарищеский матч. Начало 27 марта в 00:45 по казахстанскому времени. А Грузия примет в Тбилиси футболистов Греции, где определится обладатель путевки на европейское первенство.

Чемпионат Европы-2024 по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

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