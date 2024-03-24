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В Канаде стало известно имя чемпиона мира по фигурному катанию

Спорт, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 07:43 Фото: championat
24 марта Илья Малинин выиграл чемпионат мира по фигурному катанию, а казахстанец Михаил Шайдоров занял 14 место, сообщает Zakon.kz.

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За произвольную программу американский фигурист Илья Малинин получил от судей 227.79 балла. Тогда как по итогам короткой программы Малинин занял третье место. По итогам двух прокатов он получил 333.76 балла, что позволило ему занять первое место на турнире.

Второе место на чемпионате мира занял спортсмен из Японии Юма Кагияма. По итогам двух программ он набрал 309.65 балла. В тройке лучших на чемпионате мира финишировал француз Адам Сяо Хим Фа. За короткую и произвольную программы в сумме он получил 284.39 балла.

Единственный казахстанский фигурист Михаил Шайдоров получил 234.19 балла. По итогам чемпионата он на 14 месте.

22 марта стало известно, что Михаил Шайдоров пробился в произвольную программу.

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