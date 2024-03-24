Казахстанец завоевал "серебро" на турнире по настольному теннису в Бейруте

В Бейруте (Ливан) 24 марта завершился международный турнир по настольному теннису WTT Feeder Beirut. Казахстанец Кирилл Герасименко завоевал серебряную медаль.

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По информации Национального олимпийского комитета, соперником казахстанца стал прославленный мастер ракетки, чемпион мира в парном разряде, 10-кратный призер чемпионата Азии Чуан Чи-Юань (Тайбэй).

"Матч получился крайне зрелищным, конкурентным и завершился в пользу титулованного тайбэйца со счетом 3:1. До финала Герасименко одержал четыре убедительные победы, в том числе над серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы Гьонисом Панайотисом (Греция), бронзовым медалистом чемпионата Азии в командном зачете Сатияном Гнанасекаряном (Индия)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в копилке спортсменов Казахстана есть также две бронзовые медали, которые завоевали в парном разряде Айдос Кенжигулов/Алан Курмангалиев и Зауреш Акашева/Сарвиноз Миркадирова.

Ранее сообщалось, что мужская команда Казахстана по фехтованию на шпаге стала третьей на этапе Кубка мира в Тбилиси (Грузия).