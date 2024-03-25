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Казахстан получил еще одну лицензию на Олимпиаду в Париже

Данил Мусабаев, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2024 16:14 Фото: НОК РК
Казахстанец Данил Мусабаев поедет на Олимпиаду-2024 в Париже. Гимнаст на батуте завоевал лицензию по итогам выступления на этапе Кубка мира в Котбусе (Германия), сообщает Zakon.kz.

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На ЭКМ в Германии он занял 47-е место. Однако в зачет идут лучшие результаты на двух ЭКМ из пяти, показанные в течение года, объяснили в НОК РК.

Отбор на Олимпиаду в этом виде спорта завершился. В Париже выступят 16 мужчин и 16 женщин. По странам Казахстан занял 14-е место.

Также мужская команда РК по фехтованию на шпаге завоевала олимпийскую лицензию по итогам этапа Кубка мира в Тбилиси (Грузия).

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