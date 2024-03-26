Депай помог Алвесу выйти из тюрьмы

حصري ممفيس ديباي هو من قام بدفع مليون يورو كفالة داني الفيس وخروجة اليوم من السجن

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وليس كم يشاع بأن نيمار هو من دفع بل تهرب من الدفع هو ووالده pic.twitter.com/SJLdfmUWGl — مبخوت المري (@mfcbqtr) March 25, 2024

Данной информацией поделился катарский журналист Мабхут Аль-Марри, который передал, что за бразильца внес залог нападающий сборной Нидерландов. Как известно, Алвес и Депай вместе защищали честь каталонского клуба в сезоне-2021/22.

В начале 2023 года Дани Алвесу выдвинули обвинения в изнасиловании девушки в одном из ночных клубов Барселоны, вследствие чего он был заключен под стражу. Год спустя бразильца приговорили к 4,5 года тюрьмы, плюс обязали выплатить 150 тыс. евро потерпевшей в качестве моральной компенсации.





Фото: Instagram/danialves

Приговор, вынесенный бывшему футболисту клуба "Барселона", еще не окончательный. Все стороны, участвующие в деле, подали апелляцию в Высший суд Каталонии.





В своем постановлении суд запрещает 40-летнему бразильцу покидать Испанию и он должен приходить на проверку один раз в неделю.





Помимо этого, футболисту запрещается приближаться к пострадавшей и бывать в тех местах, которые посещает молодая женщина. Также подозреваемый не должен контактировать с ней каким-либо образом, пока не будет принято окончательное решение.