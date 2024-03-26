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Депай помог Алвесу выйти из тюрьмы

Футбол Залог Алвес, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 10:59 Фото: Instagram/memphisdepay
Спустя неделю после апелляции юристов вышел на свободу под залог в 1 млн евро экс-защитник "Барселоны" Дани Алвес. Руку помощи подал бывший одноклубник бразильца, голландский футболист Мемфис Депай, сообщает Zakon.kz.
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Форвард мадридского "Атлетико" помог Дани Алвесу 25 марта выйти из тюрьмы. Экс-защитник сборной Бразилии, приговоренный судом Барселоны к 4,5 года лишения свободы за изнасилование, покинул место заключения после внесения залога в размере 1 млн евро.

Данной информацией поделился катарский журналист Мабхут Аль-Марри, который передал, что за бразильца внес залог нападающий сборной Нидерландов. Как известно, Алвес и Депай вместе защищали честь каталонского клуба в сезоне-2021/22.

В начале 2023 года Дани Алвесу выдвинули обвинения в изнасиловании девушки в одном из ночных клубов Барселоны, вследствие чего он был заключен под стражу. Год спустя бразильца приговорили к 4,5 года тюрьмы, плюс обязали выплатить 150 тыс. евро потерпевшей в качестве моральной компенсации.


Футбол Залог Депай, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2024 10:59

Фото: Instagram/danialves

Приговор, вынесенный бывшему футболисту клуба "Барселона", еще не окончательный. Все стороны, участвующие в деле, подали апелляцию в Высший суд Каталонии.


В своем постановлении суд запрещает 40-летнему бразильцу покидать Испанию и он должен приходить на проверку один раз в неделю.


Помимо этого, футболисту запрещается приближаться к пострадавшей и бывать в тех местах, которые посещает молодая женщина. Также подозреваемый не должен контактировать с ней каким-либо образом, пока не будет принято окончательное решение.

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