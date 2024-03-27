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17-летний вундеркинд установил рекорд сборной Бразилии по футболу

Футбол Рекорд Бразилия, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 15:12 Фото: Instagram/endrick
Один из самых перспективных молодых футболистов мира из Бразилии Эндрик отметился рекордом, забив два гола в первых двух матчах за свою сборную. Для этого ему понадобилось 49 минут, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет Diario, 17-летний игрок установил данный рекорд в товарищеских матчах против Англии и Испании. Для сравнения, легендарный бразилец Пеле отличился этими цифрами за 64 минуты, а Роналдо – за 529 минуты. 

Эндрик, который ныне является форвардом "Палмейраса", сначала забил победный гол 24 марта в ворота сборной Англии, выйдя на замену.


Уже 27 марта он отличился в игре против Испании, которая завершилась ничьей – 3:3.

 

Что примечательно, Эндрик оформил гол в ворота испанской дружины на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Это родная арена мадридского "Реала", честь которого вскоре собирается защищать 17-летний спортсмен.

Футбол Рекорд Бразилии, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 15:12

Фото: Instagram/endrick

На данный момент в "Реале" и сборной Бразилии заявляют, что будут максимально заботиться о состоянии Эндрика. Несмотря на его потенциал и будущее, никто не забывает, что ему всего 17 лет. По информации ряда СМИ, "сливочные" купили Эндрика за 70 млн евро в декабре 2022 года.

Молодой бразилец и французский забивной форвард Килиан Мбаппе в новом сезоне планируют надеть форму "Галактикос". 

Эндрик и Мбаппе, скорее всего, летом выйдут на поле обновленного "Сантьяго Бернабеу", на реконструкцию которого потрачено 1,76 млрд евро. 

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