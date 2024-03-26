"Реал" потратит 1,76 млрд евро на реконструкцию своего стадиона

Как известно, самый титулованный футбольный клуб мира "Реал" проводит реконструкцию на своей родной арене "Сантьяго Бернабеу". По отчету "Галактикос", это обходится в 1,76 млрд евро, сообщает Zakon.kz.

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Как передает The Athletic, данная информация выставлена в промежуточном отчете королевского клуба за сезон-2023/24. По мнению экспертов, сумма в 1,76 млрд евро, потраченная на реконструкцию стадиона, окупится к 2053 году.

Изначальная стоимость реконструкции без учета процентных выплат составила 1,17 млрд евро. Однако финансирование идет за счет трех кредитов, каждый из которых имеет свою процентную ставку, в результате чего сумма достигла 1,76 млрд евро.





Фото: Instagram/realmadrid

Сейчас "сливочные" выплачивают проценты только по двум кредитам, ежегодные расходы на погашение составляют около 66 млн евро. Последний кредит в размере 370 млн евро был выдан "Реалу" в октябре 2023 года.

Реконструкция стадиона "Сантьяго Бернабеу" стартовала пять лет назад и должна быть завершена уже в ближайшее время. Официальное открытие арены планируют организовать в конце нынешнего сезона испанского первенства, где 14-кратный обладатель Лиги чемпионов сыграет в товарищеском матче с "Аль-Насром" Криштиану Роналду.





Фото: Instagram/realmadrid

В ходе реконструкции "Бернабеу" установлены выдвижной газон и крыша, включая 360-градусное видеотабло.



Стадион вместимостью 81 044 зрителя имеет четвертую, высшую категорию УЕФА. Арена была построена в 1947 году, позже названа в честь президента "Реала" Сантьяго Бернабеу. В годы его правления королевский клуб выиграл шесть Кубков чемпионов и много других трофеев.

"Сантьяго Бернабеу" принимал финалы Евро-1964 и ЧМ-1982. Также на этой арене четыре раза проходили решающие матчи Лиги чемпионов.

