Глава ПСЖ подтвердил уход Мбаппе в "Реал"

Президент французского футбольного клуба ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи в неофициальной беседе высказался, что лидер его команды Килиан Мбаппе вскоре перейдет в мадридский "Реал", сообщает Zakon.kz.

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Руководитель парижского коллектива намекнул, что "мыльная опера" с Мбаппе, которая длится уже почти два года, подходит к своему концу. Аль-Хелайфи не скрывает, что звезда ПСЖ заключил предварительное соглашение со "сливочными" и летом 2024 года наденет футболку мадридского клуба.







Фото: Instagram/psg

После данных высказываний президента ПСЖ, фанаты "Галактикос" могут спокойно вздохнуть и ждать официального оформления контракта с Мбаппе.

Как уже сообщил ряд источников, французский форвард будет играть за "Реал" следующие 5 сезонов, где его напарниками станут не менее звездные игроки – Жуниор Винисиус, Родриго, Браим Диас, Джуд Беллингем, Эндрик Фелипе и Хоселу.





Тем временем, сам же Килиан Мбаппе пока защищает честь "парижан" и является главным бомбардиром французского первенства, с активом в 21 гол.

15 февраля форвард помог своему клубу обыграть в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов испанский "Реал Сосьедад" со счетом 2:0, забив один из победных мячей.