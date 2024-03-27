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Казахстанский боксер сенсационно вышел в финал турнира в Баку

Казахстанский боксер сенсационно вышел в финал турнира в Баку, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 20:12 Фото: instagram/timur_kabdesh
Казахстанский боксер Тимур Кабдешов выступил в полуфинале международного турнира по боксу Great Silk Way в Азербайджане, сообщает Zakon.kz.

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Как сообщает Telegram-канал Sportarena.kz, Тимур Кабдешов (до 54 кг) вышел вторым на ринг из казахстанцев. Его соперником стал действующий чемпион Европы россиянин Максим Кузнецов.

Во время боя было много мощнейших атак, которые отлично показали оба боксера.

"По итогам боя судьи отдали победу казахстанцу раздельным решением. Таким образом, Тимур Кабдешов выходит в финал, а Кузнецов не сможет побороться за "золото" турнира", – отмечается в сообщении.

Это второе "противостояние" между казахстанскими и российскими спортсменами в сегодняшнем турнире.

Также сообщается, что в финал от Казахстана вышли Темиртас Жусупов (до 48 кг) и Сагындык Тогамбай (до 92 кг).

Ранее стало известно, что серебряный призер Чемпионата мира-2021 Серик Темиржанов спорным судейским решением проиграл в первом же бою на международном турнире "Великий шелковый путь" в Баку.

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