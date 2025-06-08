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Спорт

Казахстанский боксер вышел в полуфинал топ-турнира, несмотря на травму

Бокс, спортсмены, боксер, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2025 06:12 Фото: Instagram/ertugan_zeinulinov
Казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов одержал вторую победу подряд на международном турнире EBC в Эйндховене (Нидерланды) 6-9 июня, сообщает Zakon.kz.

По информации sportarena.kz, представитель Алматинской области в весовой категории до 65 кг оказался сильнее датчанина Абдаллы Абу-Араба.

Он доказал первенство, несмотря на то, что в середине второго раунда казахстанец весом в 63,5 кг получил рассечение и судья принял решение остановить битву.

Оба соперника подошли к нему и после объявления сильнейшего он поднял руку именно нашего соотечественника, поскольку перед тем как получить травму тот лидировал по очкам. Таким образом, Зейнуллинов вышел в полуфинал.

Ранее другой казахстанец стал чемпионом Азии по спортивной гимнастике.

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Аксинья Титова
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