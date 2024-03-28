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Бибисара Асаубаева заработала 300 долларов за победу в онлайн-турнире

Шахматы Победа Онлайн-Турнир, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 16:15 Фото: Instagram/fide_chess
Казахстанская шахматистка и двукратная чемпионка мира по блицу Бибисара Асаубаева стала победительницей международного онлайн-турнира Swiss Queens Wednesday-2024. В качестве приза ей вручили чек размером в 300 долларов (почти 135 тыс. тенге), сообщает Zakon.kz.

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Лучшая казахстанская шахматистка по итогам 11 раундов Swiss Queens Wednesday набрала 10,5 балла, опередив ближайших соперниц на 2 очка. Из общего призового фонда в 1 тыс. долларов Асаубаевой досталось 300.  

Бибисара на этом онлайн-турнире выиграла 10 партий, сыграв всего лишь один матч вничью. Пол-очка сумела забрать представительница Индии – Вантика Агравал.

Второе место досталось Теодоре Иняц (Сербия) – 8,5 балла (250 долларов), а "бронзы" удостоилась Савита Шри Баскар (Индия) – 8,5 очка (200 долларов).

Серия онлайн-турниров Swiss Queens Wednesday проводится в честь празднования 100-летия Международной федерации шахмат (FIDE). На этих соревнованиях принимают участие сильнейшие шахматистки мира, которые становились чемпионками под эгидой FIDE в разное время.

Призовой фонд каждого такого турнира составляет 1 тыс. долларов.

В 2024 году это второй выигранный турнир нашей шахматистки. В начале марта Бибисара Асаубаева стала чемпионкой в Москве на шахматном фестивале "Аэрофлот Опен".

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