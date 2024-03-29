Спортсменка из Британии преодолела ультрамарафон Баркли

Британская спортсменка Жасмин Пэрис стала первой женщиной в мире, которой удалось преодолеть ультрамарафон Баркли длиной в 160 км, сообщает Zakon.kz.

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По сообщению Edinburgh Live, она стала одной из 20 участников соревнования, кому удалось добраться до финиша за установленные 60 часов. Жасмин потребовалось на завершение ультрамарафона 59 часов 58 минут 21 секунда.

Всего до финиша в 2024 году дошли пять спортсменов. Из них четверо – это ее соперники мужчины. Пэрис продемонстрировала пятое время.





Ультрамарафон Баркли проходит в США, штат Теннеси. Он считается одним из самых тяжелых в мире. Во время него участники должны пройти 160 км по пересеченной местности. Ежегодно в гонке участвуют до 40 спортсменов, но завершить ультрамарафон вовремя за всю историю турнира получилось лишь у 20 атлетов.

В феврале лучший марафонец мира погиб в ДТП в Кении.

