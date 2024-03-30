Четвертьфинал Кубка Гагарина: решающая битва "Авангарда" и "Локомотива"

30 марта определится победитель противостояния "Авангард" – "Локомотив", а в серии "Спартак" – "Металлург" состоится шестой матч.

"Авангард" (Омск) – "Локомотив" (Ярославль). 30 марта, 15:30 (время Астаны)

Это первая серия в текущем розыгрыше плей-офф, которая растянулась на максимальное количество матчей – семь. Хотя после двух выездных побед "Локомотива" на старте противостояния, из-за которых был отправлен в отставку главный тренер "Авангарда" Михаил Кравец, могло подуматься, что омский клуб обречен.

Однако "ястребы" зацепили одну игру в Ярославле, а потом в родных стенах сократили отставание до минимума. Тем не менее "железнодорожники" были полны решимости досрочно оформить себе выход в полуфинал Кубка Гагарина в шестой встрече. Волжане вели по ее ходу с перевесом в две шайбы, но позволили сибирякам совершить героический камбэк и сравнять счет в серии.

Теперь судьба путевки в следующий раунд плей-офф будет решаться в Омске, а после таких волевых подвигов стратегическая инициатива и волевое преимущество теперь явно на стороне "Авангарда". Не говоря уже о факторе своего льда.

Впрочем, эксперты Olimpbet все равно видят фаворитом решающей встречи ярославскую команду, несмотря на то, что ей предстоит сыграть в гостях. Победитель матча: "Авангард" – 2.02, "Локомотив" – 1.79.

При этом букмекер № 1 в Казахстане сомневается, что хоккеисты совместными усилиями забросят больше четырех шайб: Тот (4.5) М – 1.75, Б – 2.07.

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Фото: Olimpbet

"Спартак" (Москва) – "Металлург" (Магнитогорск). 30 марта, 19:00

Велика вероятность, что и спор "Спартака" с "Металлургом" также растянется на семь матчей. По крайней мере, эти соперники пока без осечек используют преимущество родных стен, неизменно побеждая на своей территории.

Пятая встреча, состоявшаяся в Магнитогорске, принесла успех "лисам" со счетом 5:3. Хотя "красно-белые" заметно превзошли хозяев по броскам (40-28) и очень эффективно играли в неравных составах. Все три шайбы подшефные Алексея Жамнова забросили либо в большинстве, либо в меньшинстве.

Следующий матч пройдет уже в Москве. Нарушат ли противники сложившуюся традицию? Если это произойдет, то шестая встреча станет последней в этом противостоянии, и "магнитка" досрочно выйдет в полуфинал Кубка Гагарина.

Однако аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что серия с большой долей вероятности еще вернется в Магнитогорск. Победитель матча: "Спартак" – 1.74, "Металлург" – 2.08.

А вероятность первого овертайма в сражении "красно-белых" и "сталеваров" самым популярным букмекером страны оценивается невысоко, кэфом 4.11.

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