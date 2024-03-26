"Железнодорожники" в одной победе от полуфинала Кубка Гагарина
Фото: Olimpbet
Матчи между "Авангардом" и "Локомотивом", а также московским "Спартаком" и "Металлургом" – в раскладах Olimpbet.
"Авангард" (Омск) – "Локомотив" (Ярославль). 26 марта, 18:30 (время Астаны)
Путь это будет штампом, но он абсолютно точно определяет ситуацию, в которой находится омский клуб: "Авангард" не имеет права на ошибку.
"Ястребам" удалось выиграть первый матч в Ярославле, однако во втором "железнодорожники" вернули себе комфортное преимущество в серии. Теперь каждый последующий матч в этом противостоянии может оказаться последним.
Пятая игра должна была состояться 24 марта, однако по известным трагическим причинам ее проведение сдвинули на два дня. Кому пойдет на пользу неожиданно возникшая пауза? В большей степени, думается, она может помочь сибирякам и их новому рулевому Сергею Звягину, сменившего на посту главного тренера "Авангарда" Михаила Кравца, уволенного прямо по ходу серии.
А вот вставшему на победные рельсы "Локомотиву" дополнительные два дня отдыха вряд ли были нужны. И теперь Игорю Никитину придется думать, как сделать так, чтобы его команда не утратила кураж и не выпала из игрового тонуса.
Впрочем, эксперты Olimpbet все равно сходятся во мнении, что пятая игра с немалой долей вероятности будет заключительной в этой серии. Победитель матча: "Авангард" – 2.02, "Локомотив" – 1.78.
Кроме того, букмекер №1 в Казахстане полагает, что "железнодорожники" будут иметь подавляющее преимущество и по броскам в створ: П1 – 3.6, Х – 13.25, П2 – 1.36.
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Фото: Olimpbet
"Спартак" (Москва) – "Металлург" (Магнитогорск). 26 марта, 21:30
В этом противостоянии проведено пока только три матча. В предыдущей игре "Спартаку" не только удалось размочить счет в серии, но и забросить первые шайбы в ворота "Металлурга". Напомним, две встречи в Магнитогорске завершились сухими победами "лис" – 4:0 и 1:0, а в Москве "красно-белые" отпраздновали успех с результатом 5:2.
Команды в любом случае продолжат выяснение отношений на Урале, осталось только понять, при каком раскладе они туда отправятся. Если взглянуть на статистику третьей встречи, то может сложиться впечатление, будто "сталевары" умышленно решили в ней отдохнуть. "Спартак" превзошел "магнитку" абсолютно по всем важнейшим игровым показателям: броскам по воротам (43-28), вбрасываниям (35-29), заблокированным броскам (30-14) и даже силовым приемам (23-17).
Но вот что касается дисциплины, то в этом аспекте команда Алексея Жамнова действовала просто образцово-показательно: ноль штрафных минут против четырех у "сталеваров".
Смогут ли москвичи продолжить в том же духе? Или магнитогорцы, немного переведя дыхание, подтвердят свой статус фаворита в этой паре? Аналитики Olimpbet склонны считать, что у хозяев четвертой встречи больше шансов на то, чтобы сравнять счет в серии, чем у гостей увеличить отрыв. Победитель матча: "Спартак" – 1.71, "Металлург" – 2.12.
При этом самый популярный букмекер страны практически не сомневается, что "красно-белые" снова превзойдут "магнитку" по броскам в створ ворот: П1 – 1.25, Х – 16, П2 – 4.43.
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