"Железнодорожники" в одной победе от полуфинала Кубка Гагарина

"Авангард" (Омск) – "Локомотив" (Ярославль). 26 марта, 18:30 (время Астаны)





Путь это будет штампом, но он абсолютно точно определяет ситуацию, в которой находится омский клуб: "Авангард" не имеет права на ошибку.





"Ястребам" удалось выиграть первый матч в Ярославле, однако во втором "железнодорожники" вернули себе комфортное преимущество в серии. Теперь каждый последующий матч в этом противостоянии может оказаться последним.





Пятая игра должна была состояться 24 марта, однако по известным трагическим причинам ее проведение сдвинули на два дня. Кому пойдет на пользу неожиданно возникшая пауза? В большей степени, думается, она может помочь сибирякам и их новому рулевому Сергею Звягину, сменившего на посту главного тренера "Авангарда" Михаила Кравца, уволенного прямо по ходу серии.





А вот вставшему на победные рельсы "Локомотиву" дополнительные два дня отдыха вряд ли были нужны. И теперь Игорю Никитину придется думать, как сделать так, чтобы его команда не утратила кураж и не выпала из игрового тонуса.











