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Спорт

"Ливерпуль" укрепил лидерство в турнирной таблице АПЛ

Матч, футбол, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2025 03:26 Фото: Instagram/liverpoolfc
В 28-м туре подопечные Арне Слота на своем поле обыграли "Саутгемптон" со счетом 3:1. Так "Ливерпуль" укрепил лидерство в турнирной таблице английской Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

В составе победителей дубль оформил Мохамед Салах (оба с пенальти). Еще один гол забил Дарвин Нуньес. У гостей взятием ворот отметился Вильям Смолбон.

Благодаря этой победе "Ливерпуль" укрепил лидерство, а "Саутгемптон" остался на последней 20-й строчке.

Ранее Роналду высказался после сенсационной ничьи в матче Саудовского чемпионата.

Аксинья Титова
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