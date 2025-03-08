"Ливерпуль" укрепил лидерство в турнирной таблице АПЛ

В 28-м туре подопечные Арне Слота на своем поле обыграли "Саутгемптон" со счетом 3:1. Так "Ливерпуль" укрепил лидерство в турнирной таблице английской Премьер-лиги, сообщает Zakon.kz.

В составе победителей дубль оформил Мохамед Салах (оба с пенальти). Еще один гол забил Дарвин Нуньес. У гостей взятием ворот отметился Вильям Смолбон.

Благодаря этой победе "Ливерпуль" укрепил лидерство, а "Саутгемптон" остался на последней 20-й строчке.

Ранее Роналду высказался после сенсационной ничьи в матче Саудовского чемпионата.