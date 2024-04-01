10-летняя теннисистка Жания Бекмухамбетова сенсационно выиграла юношеский чемпионат

Сенсационной победой Жании Бекмухамбетовой из Костаная завершился в Алматы юношеский чемпионат Казахстана по настольному теннису. 10-летняя спортсменка обыграла соперниц, которые были старше нее на пять лет, и завоевала золотую медаль в личном зачете, сообщает Zakon.kz.

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Юная костанайская теннисистка произвела настоящий фурор, переиграв многих опытных противников, несмотря на свой возраст. За ней на пьедестале почета разместились Акниет Амангельды (Шымкент), карагандинки Дарья Фу и Мария Лукьянова.

Помимо "золота" в индивидуальном зачете, Жания Бекмухамбетова также увезет с собой бронзовую награду за третье место в парном разряде. Здесь ей помогала Руана Шымкентбай (Туркестанская область).

У юношей чемпионом Казахстана в возрастной категории "15 лет и моложе" стал Бакдаулет Саурбай из Шымкента, оставив позади себя Санжара Ибахана (Туркестан), а также двух представителей Караганды Асылхана Магзумбекова и Медета Нурумова.





Фото: Instagram/ttrfk

Между тем на левобережье Кызылорды прошла торжественная церемония закладки фундамента Центра настольного тенниса. Это будет двухэтажный комплекс с современной инфраструктурой, который отвечает международным стандартам. Предполагается, что новый Центр настольного тенниса введут в эксплуатацию в 2025 году.

Тем временем казахстанские мастера малой ракетки радуют своими результатами на международной арене. Наш молодой талант Алан Курмангалиев стал победителем турнира в Ливане в двух возрастных категория – до 17 и до 19 лет.