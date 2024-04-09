Битва казахстанских хоккеистов: "Автомобилист" вернет интригу в серии с "Металлургом"?

"Автомобилист" – "Металлург". 9 апреля, 19:00 (время Астаны)

В Западной конференции КХЛ определился первый финалист Кубка Гагарина. Ярославский "Локомотив" всухую прошел челябинский "Трактор", выиграв все четыре матча, и впервые за 15 лет поборется за трофей.

А вот на Востоке такой легкой игры в одни ворота ни у одного из оппонентов не получилось. Сегодня, 9 апреля, в Екатеринбурге состоится четвертая встреча, а борьба только накаляется. "Магнитка" после трех матчей ведет в серии 2-1, но у хозяев есть все шансы сравнять.



