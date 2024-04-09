Битва казахстанских хоккеистов: "Автомобилист" вернет интригу в серии с "Металлургом"?
Фото: Olimpbet
Olimpbet предлагает расклады на матч полуфинальной серии Кубка Гагарина, который точно не оставит равнодушными любителей хоккея в Казахстане.
"Автомобилист" – "Металлург". 9 апреля, 19:00 (время Астаны)
В Западной конференции КХЛ определился первый финалист Кубка Гагарина. Ярославский "Локомотив" всухую прошел челябинский "Трактор", выиграв все четыре матча, и впервые за 15 лет поборется за трофей.
А вот на Востоке такой легкой игры в одни ворота ни у одного из оппонентов не получилось. Сегодня, 9 апреля, в Екатеринбурге состоится четвертая встреча, а борьба только накаляется. "Магнитка" после трех матчей ведет в серии 2-1, но у хозяев есть все шансы сравнять.
Очевидно, что в паре "Автомобилист" – "Металлург" нет явного фаворита. Если класс "Локомотива" был просто выше, чем у "Трактора", то в этом противостоянии интрига будет до последнего.
Самым незрелищным в этом полуфинале получился первый матч, который представители Магнитогорска на своем льду выиграли со счетом 2:1. Тогда могло показаться, что и в этой паре особой борьбы не будет, но не тут-то было.
Во второй встрече на выезде хоккеисты "Автомобилиста" перевернули все с ног на голову. В середине второй двадцатиминутки, когда на табло горело 1:1, ошибку допустил казахстанский форвард Максим Мухометов – за удар соперника в голову он был удален на пять минут. Гости тут же воспользовались тем, что соперник остался в меньшинстве, и забросили сразу две шайбы. В итоге "Магнитка" сумела отыграть один гол, но уступила 2:4.
Затем серия переехала в Екатеринбург, и интрига накалилась еще больше. Команды дважды обменялись голами, причем оба раза хозяева отыгрывались, и лишь в овертайме смогли выявить победителя, которым стала команда гостей.
Как можно заметить, обеим командам в этом противостоянии не удается в полной мере использовать преимущество домашнего льда. Тем интереснее, потому что и стиль игры соперники проповедуют разный.
"Автомобилист" делает ставки на контратаки, редко раскрываясь понапрасну. Такой немного зажатый хоккей по душе не всем, но команда при этом показала, что он эффективен.
Вообще мало кто ставил в этом сезоне на подопечных Николая Заварухина, так как амбициозный состав в клубе собран давно, а реальной битвы за трофей не было. Но в этом сезоне команда вышла в плей-офф с пятого места, а по пути к полуфиналу прошла сначала казанский "Ак Барс", а затем питерский СКА. Причем до первой встречи с "Магниткой" "Автомобилист" в этом плей-офф ни разу не проиграл на выезде.
Что касается "Металлурга", подопечные Андрея Разина проповедуют быстрый, агрессивный, атакующий хоккей. Да, это немного рисковый стиль, но более зрелищный, что, несомненно, нравится болельщикам. И, вероятно, именно такая игра и позволила команде занять на Востоке первое место по итогам регулярки. В плей-офф "Магнитка" сначала прошла хабаровский "Амур", а затем московский "Спартак".
Традиционно команды во время плей-офф стараются утаить от соперника новости из лазарета. Пока не известно, вернется ли в состав "Автомобилиста" форвард сборной Казахстана Кертис Волк, который в первой игре получил травму лица. Также под вопросом, дадут ли в "Металлурге" еще один шанс Максиму Мухометову.
Отметим, что битва "Автомобилист" – "Металлург" особенно интересна казахстанским болельщикам именно из-за игроков национальной команды. В клубе из Екатеринбурга выступает Джесси Блэкер. А в "Магнитке" на ведущих ролях Никита Михайлис, Павел Акользин, Алексей Маклюков и Валерий Орехов.
Эксперты Olimpbet в этом матче не видят однозначного фаворита – исход на основное время П1 – 2.45, Х – 4.06, П2 – 2.53. Победитель матча: "Автомобилист" – 1.88, "Металлург" – 1.91.
Хороший коэффициент предлагается на то, что обе команды забьют хотя бы по три гола – 5.4. Кстати, можно поставить и на итоговый проход одной из команд в финал: "Автомобилист" – 3.69, "Металлург" – 1.28.
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