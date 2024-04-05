Фанаты избили футбольного тренера

Фанаты польского футбольного клуба "Заглембе" напали на главного тренера Александра Хацкевича, сообщает Zakon.kz.

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По данным портала "Meczyki", 3 апреля молодые люди ворвались на территорию спорткомплекса, где в то время проходила тренировка команды. Нападающие нанесли Хацкевичу несколько ударов, а также повредили стойку с игровой амуницией.

По данным полиции, одному из сотрудников клуба угрожали убийством. Правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить подозреваемых.

В этот же день один из местных журналистов поделился своим мнением об инциденте.

"Мы слышали, что тренер Хацкевич вел себя неадекватно во время тренировки. Он кричал на игроков и, как говорили сами игроки, обращался с ними, как с мусором. Мы никак не оправдываем избиение тренера, это другая тема. Но по нашей информации, он в раздевалке показал себя с плохой стороны", – приводит слова журналиста в социальной сети X.

🗣️ @SamSzczygielski w I LIGA RAPORT:



- Słyszymy, że trener Chackiewicz nie na miejscu zachowywał się na treningach. Krzyczał na zawodników i jak mówią sami piłkarze: "traktował nas jak śmieci". Pobicia szkoleniowca nie usprawiedliwiamy w żaden sposób, to inny temat, ale według… pic.twitter.com/pGoQPqcMGp — Meczyki.pl (@Meczykipl) April 3, 2024

А Федерация футбола Турции оштрафовала клуб "Трабзонспор" из-за агрессивного поведения его фанатов, которые напали на игроков команды "Фенербахче" после матча.