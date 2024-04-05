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Фанаты избили футбольного тренера

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 08:08 Фото: pixabay
Фанаты польского футбольного клуба "Заглембе" напали на главного тренера Александра Хацкевича, сообщает Zakon.kz.

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По данным портала "Meczyki", 3 апреля молодые люди ворвались на территорию спорткомплекса, где в то время проходила тренировка команды. Нападающие нанесли Хацкевичу несколько ударов, а также повредили стойку с игровой амуницией.

По данным полиции, одному из сотрудников клуба угрожали убийством. Правоохранительные органы изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить подозреваемых.

В этот же день один из местных журналистов поделился своим мнением об инциденте.

"Мы слышали, что тренер Хацкевич вел себя неадекватно во время тренировки. Он кричал на игроков и, как говорили сами игроки, обращался с ними, как с мусором. Мы никак не оправдываем избиение тренера, это другая тема. Но по нашей информации, он в раздевалке показал себя с плохой стороны", – приводит слова журналиста в социальной сети X.

А Федерация футбола Турции оштрафовала клуб "Трабзонспор" из-за агрессивного поведения его фанатов, которые напали на игроков команды "Фенербахче" после матча.

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