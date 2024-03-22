Магомед Адиев после матча Казахстан - Греция: Поражение полностью лежит на мне

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался после поражения футболистов в битве за путевку на Евро-2024, сообщает Zakon.kz

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По информации Meta-ratings.kz Адиев отметил, что полностью принимает критику и готов подать в отставку.

"...Казахстан многое для меня сделал. С большим достоинством приму завтрашнюю критику. Поражение полностью лежит на мне. Я бы сегодня подал в отставку. Единственное, что меня сдерживает – мое отношение к федерации. Я не могу просто так принять решение. Карт-бланш в руках критиков", – сказал Адиев.

Он также добавил, что в раздевалке сказал, что этот гештальт для него закрыт. Поблагодарил ребят за этот цикл.

"Мы прошли большой путь вместе, который закончился. И раньше говорил, что я никуда не уйду до завершения цикла. Считаю, что полностью сдержал свое обещание перед командой и федерацией. После этого нужно садиться и думать, готовы ли мы к следующему циклу отбора на ЧМ. Ни в коем случае не приму решение сейчас. Адилет Барменкулов прошел сделал слишком многое для меня. Он всегда стоял за моей спиной и поддерживал, несмотря на критику и угрозы. Не могу оставить этого человека просто так. У нас будет очень сложный разговор. Нужно достойно выступить 26 марта. На кону наши имена и национальная сборная. Постараемся, а после уже будем принимать решение", – сказал тренер.

Ранее сообщалось, что перед матчем лидер сборной Казахстана по футболу и главный тренер дали расклад на матч с Грецией.

Также мы писали, что министр туризма и спорта поддержал казахстанских футболистов после поражения. Маржикпаев отметил, что сборная проиграла, но мы не должны забывать, что это спорт – в нем победы и поражения идут рука об руку.

Матч между сборными Казахстана и Греции закончился с разгромным счетом 5:0. Наши футболисты упустили свой шанс. А Греция прошла в финал, где сразится за путевку на Евро-2024.