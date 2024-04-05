Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Провансальцы в гостях у "догов", а "музыканты" – у "орлов"

Провансальцы в гостях у &quot;догов&quot;, а &quot;музыканты&quot; – у &quot;орлов&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 17:46 Фото: Olimpbet
Стартовые матчи европейского футбольного уикэнда – в коэффициентах Olimpbet.
Лига 1. 28-й тур. "Лилль" – "Марсель". 6 апреля, 00:00 (время Астаны)

Первый же матч 28-го тура можно считать центральным, ведь в нем сойдутся команды из лидирующей группы французской Лиги 1, претендующие на места в еврокубках по итогам сезона.

"Лилль" сейчас занимает четвертое место в таблице, отставая от идущего третьим "Монако" всего на три очка. Нетрудно подсчитать, что победа позволит "догам" хотя бы на время догнать монегасков, а там уже и до "Бреста" рукой подать будет – всего один балл.

У "Олимпика" дела идут немного похуже. Провансальцы после двух поражений подряд опустились на шестую строчку, но их финиш в "еврозоне" еще вполне возможен. Правда, для решения этой задачи необходимо снова начать побеждать.

Но насколько реально "Марселю" выиграть в гостях у "Лилля"? Матч первого круга текущего чемпионата, состоявшийся на "Велодроме" четвертого ноября, завершился нулевой ничьей. А на арене "Пьер-Моруа" южане в трех последних матчах очков не набирали. Неужели у команды Жан-Луи Гассе совершенно нет шансов на успех?

Эксперты Olimpbet видят "Лилль" явным фаворитом грядущей встречи: П1 – 2.24, Х – 3.43, П2 – 3.38. При этом наиболее вероятный счет матча, по мнению букмекера № 1 в Казахстане, ничья 1:1 с кэфом 6.3.

Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!
Провансальцы в гостях у "догов", а "музыканты" – у "орлов", фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 17:46

Фото: Olimpbet

Бундеслига. 28-й тур. "Айнтрахт" – "Вердер". 5 апреля, 23:30

Для обеих команд, по большому счету, не осталось серьезных задач на остаток сезона. "Орлы" вряд ли уже куда-то денутся с шестого места, которое они сейчас занимают. "Музыканты" же, идущие в таблице десятыми, в лучшем случае поднимутся на пару строчек таблицы, а в худшем – на такое же количество ступенек спустятся вниз.

Но немецкий футбол приучил своих поклонников к тому, что в нем не бывает проходных матчей. Не стоит сомневаться, что и "Айнтрахт" с "Вердером" выдадут настоящее зрелище. Иначе эти соперники друг против друга действовать и не умеют.

Достаточно сказать, что самый популярный счет в их взаимоотношениях последнего времени – 2:2. С таким результатом завершились три из десяти предыдущих личных встреч. А бывало и так, что по ходу одного сезона "музыканты" дважды громили соперников из Франкфурта-на-Майне с одинаковым результатом 5:0. В минувшем же сезоне "Айнтрахт" увез из Бремена волевую победу 4:3.

В общем, стартовая битва 28-го тура Бундеслиги вряд ли будет скучной. Так полагают и аналитики Olimpbet, которые верят, что матч на арене "Дойче Банк Парк" с большой степенью вероятности будет "верховым": Тот (2.5) М – 2.13, Б – 1.73.

А что касается исхода встречи, то самый популярный букмекер страны видит шансы хозяев на победу намного более предпочтительными: П1 – 1.87, Х – 3.89, П2 – 4.09.

Кстати, трансляции топовых спортивных событий вы можете смотреть в приложении или на сайте Olimpbet.kz. Регистрируйтесь, открывайте раздел "Трансляции Live" и наслаждайтесь самыми захватывающими матчами в прямом эфире при положительном балансе на счету.

Источник: Olimpbet Arena

Читайте также

Футбол Назначение Тренера Ахмат
Магомед Адиев назначен главным тренером российского клуба "Ахмат"
Футбол Срыв Финала
"Фенербахче" планирует сорвать матч за Суперкубок Турции
Талантливого футболиста сборной ЮАР застрелили на автозаправке
Талантливого футболиста сборной ЮАР застрелили на автозаправке
Айсулу Омарова
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
В Казахстане утвердили новый стандарт сбора и вывоза мусора
Қадір түні: что дает ночь предопределения и как ее правильно провести
Қадір түні: что дает ночь предопределения и как ее правильно провести
В Казахстане изменили правила перевода ребенка в новую школу
В Казахстане изменили правила перевода ребенка в новую школу
Жапаров: Возможность сильных землетрясений прогнозируют кыргызские ученые
Жапаров: Возможность сильных землетрясений прогнозируют кыргызские ученые
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: