Провансальцы в гостях у "догов", а "музыканты" – у "орлов"
Фото: Olimpbet
Стартовые матчи европейского футбольного уикэнда – в коэффициентах Olimpbet.
Лига 1. 28-й тур. "Лилль" – "Марсель". 6 апреля, 00:00 (время Астаны)
Первый же матч 28-го тура можно считать центральным, ведь в нем сойдутся команды из лидирующей группы французской Лиги 1, претендующие на места в еврокубках по итогам сезона.
"Лилль" сейчас занимает четвертое место в таблице, отставая от идущего третьим "Монако" всего на три очка. Нетрудно подсчитать, что победа позволит "догам" хотя бы на время догнать монегасков, а там уже и до "Бреста" рукой подать будет – всего один балл.
У "Олимпика" дела идут немного похуже. Провансальцы после двух поражений подряд опустились на шестую строчку, но их финиш в "еврозоне" еще вполне возможен. Правда, для решения этой задачи необходимо снова начать побеждать.
Но насколько реально "Марселю" выиграть в гостях у "Лилля"? Матч первого круга текущего чемпионата, состоявшийся на "Велодроме" четвертого ноября, завершился нулевой ничьей. А на арене "Пьер-Моруа" южане в трех последних матчах очков не набирали. Неужели у команды Жан-Луи Гассе совершенно нет шансов на успех?
Эксперты Olimpbet видят "Лилль" явным фаворитом грядущей встречи: П1 – 2.24, Х – 3.43, П2 – 3.38. При этом наиболее вероятный счет матча, по мнению букмекера № 1 в Казахстане, ничья 1:1 с кэфом 6.3.
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Фото: Olimpbet
Бундеслига. 28-й тур. "Айнтрахт" – "Вердер". 5 апреля, 23:30
Для обеих команд, по большому счету, не осталось серьезных задач на остаток сезона. "Орлы" вряд ли уже куда-то денутся с шестого места, которое они сейчас занимают. "Музыканты" же, идущие в таблице десятыми, в лучшем случае поднимутся на пару строчек таблицы, а в худшем – на такое же количество ступенек спустятся вниз.
Но немецкий футбол приучил своих поклонников к тому, что в нем не бывает проходных матчей. Не стоит сомневаться, что и "Айнтрахт" с "Вердером" выдадут настоящее зрелище. Иначе эти соперники друг против друга действовать и не умеют.
Достаточно сказать, что самый популярный счет в их взаимоотношениях последнего времени – 2:2. С таким результатом завершились три из десяти предыдущих личных встреч. А бывало и так, что по ходу одного сезона "музыканты" дважды громили соперников из Франкфурта-на-Майне с одинаковым результатом 5:0. В минувшем же сезоне "Айнтрахт" увез из Бремена волевую победу 4:3.
В общем, стартовая битва 28-го тура Бундеслиги вряд ли будет скучной. Так полагают и аналитики Olimpbet, которые верят, что матч на арене "Дойче Банк Парк" с большой степенью вероятности будет "верховым": Тот (2.5) М – 2.13, Б – 1.73.
А что касается исхода встречи, то самый популярный букмекер страны видит шансы хозяев на победу намного более предпочтительными: П1 – 1.87, Х – 3.89, П2 – 4.09.
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Источник: Olimpbet Arena
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