Провансальцы в гостях у "догов", а "музыканты" – у "орлов"

Лига 1. 28-й тур. "Лилль" – "Марсель". 6 апреля, 00:00 (время Астаны)





Первый же матч 28-го тура можно считать центральным, ведь в нем сойдутся команды из лидирующей группы французской Лиги 1, претендующие на места в еврокубках по итогам сезона.





"Лилль" сейчас занимает четвертое место в таблице, отставая от идущего третьим "Монако" всего на три очка. Нетрудно подсчитать, что победа позволит "догам" хотя бы на время догнать монегасков, а там уже и до "Бреста" рукой подать будет – всего один балл.





У "Олимпика" дела идут немного похуже. Провансальцы после двух поражений подряд опустились на шестую строчку, но их финиш в "еврозоне" еще вполне возможен. Правда, для решения этой задачи необходимо снова начать побеждать.





Но насколько реально "Марселю" выиграть в гостях у "Лилля"? Матч первого круга текущего чемпионата, состоявшийся на "Велодроме" четвертого ноября, завершился нулевой ничьей. А на арене "Пьер-Моруа" южане в трех последних матчах очков не набирали. Неужели у команды Жан-Луи Гассе совершенно нет шансов на успех?







