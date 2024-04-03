"Автомобилист" готов к новому подвигу в Кубке Гагарина

"Металлург" (Магнитогорск) – "Автомобилист" (Екатеринбург). 3 апреля, 19:00





Наравне с "Трактором" "Автомобилиста" уже сейчас можно считать главной сенсацией Кубка Гагарина-2024. Клуб из Екатеринбурга поочередно оставил за бортом плей-офф финалиста предыдущего розыгрыша "Ак Барс" и главного фаворита этого сезона СКА. Причем в обоих случаях уральцам хватило всего пяти матчей для того, чтобы пройти более могущественных и авторитетных соперников.





На очереди – "Металлург". Согласно котировкам букмекеров, "магнитка" считается однозначным фаворитом в этой паре. Однако команде Николая Заварухина не привыкать к статусу "темной лошадки", он ее нисколько не пугал в двух предыдущих раундах турнира.

К тому же "сталевары" свою четвертьфинальную серию против "Спартака" завершили только 30 марта, на пять дней позже "автомобилистов", которые расправились с питерскими "армейцами" еще 25-го числа.





Выступая в одной конференции, "Металлург" и "Автомобилист" встречались друг с другом четырежды в течение регулярного первенства. Перевес тут на стороне "лис", одержавших три победы. Правда, одна из них была добыта лишь в серии буллитов.

Соперничали эти клубы между собой и в прошлогоднем розыгрыше Кубка Гагарина. Тогда их противостояние, пришедшееся на 1/8 финала турнира, вышло невероятно упорным. Серия растянулась на максимальное количество матчей и завершилась волевой победой "магнитки" в овертайме седьмой игры.





В общем, легкой прогулки хоккеистам "Металлурга" в споре с "Автомобилистом" точно ждать не стоит. Да и глупо на такое рассчитывать на этой стадии плей-офф. Особенно с учетом того, кто уже пал жертвой клуба из Екатеринбурга.









А что касается результативности стартовой игры, то, по мнению букмекера № 1 в Казахстане, команды совместными усилиями вряд ли забросят больше пяти шайб: Тотал (5.5) мен – 1.46.



