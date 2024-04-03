Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

"Автомобилист" готов к новому подвигу в Кубке Гагарина

&quot;Автомобилист&quot; готов к новому подвигу в Кубке Гагарина, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 16:53 Фото: Olimpbet
Стартовый матч его серии с "Металлургом" – в коэффициентах Olimpbet.
"Металлург" (Магнитогорск) – "Автомобилист" (Екатеринбург). 3 апреля, 19:00

Наравне с "Трактором" "Автомобилиста" уже сейчас можно считать главной сенсацией Кубка Гагарина-2024. Клуб из Екатеринбурга поочередно оставил за бортом плей-офф финалиста предыдущего розыгрыша "Ак Барс" и главного фаворита этого сезона СКА. Причем в обоих случаях уральцам хватило всего пяти матчей для того, чтобы пройти более могущественных и авторитетных соперников.

На очереди – "Металлург". Согласно котировкам букмекеров, "магнитка" считается однозначным фаворитом в этой паре. Однако команде Николая Заварухина не привыкать к статусу "темной лошадки", он ее нисколько не пугал в двух предыдущих раундах турнира.
К тому же "сталевары" свою четвертьфинальную серию против "Спартака" завершили только 30 марта, на пять дней позже "автомобилистов", которые расправились с питерскими "армейцами" еще 25-го числа.

Выступая в одной конференции, "Металлург" и "Автомобилист" встречались друг с другом четырежды в течение регулярного первенства. Перевес тут на стороне "лис", одержавших три победы. Правда, одна из них была добыта лишь в серии буллитов.
Соперничали эти клубы между собой и в прошлогоднем розыгрыше Кубка Гагарина. Тогда их противостояние, пришедшееся на 1/8 финала турнира, вышло невероятно упорным. Серия растянулась на максимальное количество матчей и завершилась волевой победой "магнитки" в овертайме седьмой игры.

В общем, легкой прогулки хоккеистам "Металлурга" в споре с "Автомобилистом" точно ждать не стоит. Да и глупо на такое рассчитывать на этой стадии плей-офф. Особенно с учетом того, кто уже пал жертвой клуба из Екатеринбурга.

Однако эксперты Olimpbet все равно считают, что у хозяев первой встречи серии заметно больше шансов на благоприятный исход. Победитель матча: "Металлург" – 1.65, "Автомобилист" – 2.22.

А что касается результативности стартовой игры, то, по мнению букмекера № 1 в Казахстане, команды совместными усилиями вряд ли забросят больше пяти шайб: Тотал (5.5) мен – 1.46.

Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола" от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Читайте также

Велоспорт Лошадь Трасса
Профессиональный велосипедист спас лошадь от столкновения с пелотоном
Футбол МЮ Тренер Ифтар
Наставник "Манчестер Юнайтед" принял участие в ифтаре
Пара Дзюдо Золото Гран-При
Пара дзюдоист Шукурбеков стал чемпионом Гран-при в Турции
Айсулу Омарова
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Названа дата окончания учебного года в казахстанских школах
Показания Куандыка Бишимбаева в суде – трансляция
Показания Куандыка Бишимбаева в суде – трансляция
Землетрясение на юге Казахстана, заявления Бишимбаева в суде, дата окончания учебного года – итоги дня
Землетрясение на юге Казахстана, заявления Бишимбаева в суде, дата окончания учебного года – итоги дня
Единые правила исчисления средней зарплаты изменили в Казахстане
Единые правила исчисления зарплаты изменили в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: