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Казахстан и Узбекистан сыграли в футзал вничью

Казахстан и Узбекистан сыграли в футзал вничью, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2024 22:43 Фото: kff.kz
Сборная Казахстана по футзалу не смогла обыграть команду Узбекистана в товарищеском матче, сообщает Zakon.kz.

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Как пишет Sportarena.kz, игра, прошедшая в Таразе, завершилась вничью – 2:2.

В составе сборной Казахстана отличились Арнольд Кнауб и Чингиз Есенаманов. 

Отмечается, что 9 апреля Казахстан и Узбекистан снова проведут товарищеский матч в Таразе.

Ранее стало известно, что с начала 2024 года алматинский футзальный клуб "Кайрат" привлек в свои ряды еще одного бразильского игрока. Новобранцем многократного чемпиона Казахстана стал 20-летний Геге.

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