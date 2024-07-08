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Три медали завоевали казахстанцы на этапе Кубка мира по артистическому плаванию

Три медали завоевали казахстанцы на этапе Кубка мира по артистическому плаванию, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2024 08:44 Фото: olympic.kz
На этапе Кубка мира в Будапеште наша сборная по артистическому плаванию получила два "серебра" и "бронзу", сообщает Zakon.kz.

По информации Olympic.kz, на вторую ступень пьедестала поднялись Виктор Дрюзин (соло, произвольная программа), а также Эдуард Ким с Наргизой Болатовой (микс, техническая программа).

Также женская команда Казахстана завоевала бронзовую медаль (акробатическая программа).

Ранее, в начале июня, мы писали о том, что Казахстан завоевал второе командное место по итогам Кубка мира World Aquatics по артистическому плаванию. Тогда Эдуард Ким завоевал "золото" в технической программе мужского соло. Виктор Друзин выиграл "золото" произвольной программы мужского соло. Микс-дуэт в составе Эдуарда Кима и Наргизы Болатовой завоевал "серебро" в технической программе. Микс -дуэт в составе Виктора Друзина и Анны Павлецовой завоевал "бронзу" в произвольной программе. Группа завоевала "бронзу" в произвольной программе. В ее составе выступили Болатова Наргиза, Туякова Ясмин, Курмангалиева Айгерим, Павлецова Анна, Макарова Ксения, Какутиа Этери, Якимова Жаклин и Столбунова Валерия.

По итогам выступления на этапах Кубка мира 12 команд с самым высоким рейтингом получили право выступить на Суперфинале в городе Будапеште, Венгрия с 3 по 5 июля.

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