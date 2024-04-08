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Как прошел первый день отборочного тура на ОИ-2024 по боксу

спорт, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 22:06 Фото: olympic.kz
8 апреля стартовал отборочный турнир в Астане. Казахстанские боксеры выявляют сильнейших, которые будут иметь возможность квалифицироваться на Олимпийские игры-2024, сообщает Zakon.kz.

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Мужчины на турнире бьются только в одной весовой категории – до 63,5 кг. В остальных олимпийских весах боксеры Казахстана задачу по отбору на ОИ выполнили.

Уровень конкуренции запредельный. В списке участников и чемпион мира, и призер мирового первенства, и обладатели наград континентальных соревнований. Даже есть боксер с опытом в профи.

Сегодня состоялся один бой. В четвертьфинале на ринге сошлись Ертуган Зейнуллинов и Мухаммедсабыр Базарбайулы, который не так давно принимал участие в лицензионном турнире в Италии. На старте поединка именно Базарбайулы попытался завладеть преимуществом. Ему это удалось, однако Ертуган сумел перехватить инициативу и забрать раунд. Вторая трехминутка завершилась уже с небольшим перевесом в пользу Мухаммедсабыр. В итоге он и довел дело до своей победы.

Было заметно, что Зейнуллинову не хватило мощности во второй половине боя. Возможно, сказалось малое количество времени на подготовку. Как бы то ни было, Базарбайулы остался в игре. Впереди у него полуфинал против Жандоса Кыдыралиева, имеющего опыт в профи.

Минимальное количество участниц в женских соревнованиях зафиксировано в весовой категории до 50 кг. Только две спортсменки спорили за место в составе команды, которая отправится в Таиланд за лицензиями. Так что в первый день отбора состоялся финал.

На ринге сошлись двукратная чемпионка мира Назым Кызайбай и призер ЧМ Алуа Балкибекова. Соперницы выдали близкий поединок с высоким темпом. Не последнюю роль в решающем раунде сыграл богатый опыт Кызайбай – Назым выиграла и попробует пробиться на Игры-2024.

На удивление без интриги прошел бой в весе до 54 кг между Балаусой Муздиман, также выступающей в профи, и обладательницей трех медалей ЧМ Жайной Шекербековой. Ожидалось, что спортсменки устроят в ринге жесткую рубку, однако Жайна выиграла встречу с большим преимуществом.

Без Олимпиады в Париже осталась и бронзовый призер ОИ Дарига Шакимова. В 1/4 финала весовой категории до 66 кг она уступила Наталье Богдановой, жестко отработавшей в первом раунде.

Богданова на последней Азиаде в Ханчжоу завоевала бронзовую медаль. Она остановилась буквально в шаге от лицензии. Не смогла она пробиться в Париж и на отборе в Италии. Теперь же имеет шансы на третью попытку отправиться в столицу Франции. Завтра в полуфинале она сразится с Миланой Сафроновой.

Неожиданно проиграла в первом бою на турнире в Астане чемпионка мира (2016) Дина Жоламан. Титулованная спортсменка в четвертьфинале весовой категории до 54 кг уступила Сымбат Алиаскар.

Отметим, что Жоламан изначально не вошла в список участниц данного турнира. Однако ее дозаявили после отказа Ангелины Лукас, которая решает свои задачи на профи-ринге.

Ниже представлены результаты всех сегодняшних боев (жирным выделены победители):

  • Мухаммедсабыр Базарбайулы – Ертуган Зейнуллинов (до 63,5 кг, 1/4 финала);
  • Алуа Балкибекова – Назым Кызайбай (до 50 кг, финал);
  • Балауса Муздиман – Жайна Шекербекова (до 54 кг, 1/4 финала);
  • Элина Базарова – Улжан Сарсенбек (до 54 кг, 1/4 финала);
  • Дина Жоламан – Сымбат Алиаскар (до 54 кг, 1/4 финала);
  • Сания Султанкызы – Анель Сакыш (до 54 кг, 1/4 финала);
  • Дарига Шакимова – Наталья Богданова (до 66 кг, 1/4 финала).

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