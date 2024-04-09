Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Криштиану Роналду попал в новый скандал в Саудовской Аравии

Футбол, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2024 08:31 Фото: X/Cristiano Ronaldo
В ночь на 9 апреля Криштиану Роналду попал в новый скандал. Инцидент случился на матче Суперкубка Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

Получите футболку с автографом Месси или Роналду, делая прогнозы на футбол! Специально для казахстанских болельщиков – акция "Короли футбола"от Olimpbet. Также на кону iPhone 15 Pro Max и тысячи других призов. Успейте принять участие!

Так, на 86-й минуте главный арбитр показал Роналду красную карточку и португалец получил наказание за неспортивное поведение. Инцидент начался с того, что футболист "Аль-Хилаля" Али Аль-Булайхи выполнил подкат у боковой линии и выбил мяч в аут. После этого он попытался сразу же взять мяч, но тут подоспел Роналду и ногой выбил мяч из рук.

В результате Аль-Булайхи и Роналду встали друг напротив друга, после чего игрок "Аль-Хилаля" упал на газон, показывая, что португалец ему в лицо ударил локтем.

Между футболистами команд возникла потасовка, и главный арбитр показал Роналду красную карточку. Это вызвало неоднозначную реакцию у португальца, и он кулаком замахнулся на арбитра. При этом, покидая поле, Роналду начал аплодировать.

2 апреля капитан клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду забил три мяча в ворота команды "Абха" в чемпионате Саудовской Аравии.

Читайте также

Марафон
Мужчина пробежал через всю Африку за 352 дня
Футбол
Футбольный клуб уволил маскота за регулярный флирт с болельщицами
спорт
Как прошел первый день отборочного тура на ОИ-2024 по боксу
Алия Абди
Роналду Криштиану
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сегодня Луна полностью закроет Солнце
Сегодня Луна полностью закроет Солнце, а "Дьявольская комета" пролетит мимо Земли
В Астане ожидается снег, в Алматы и Шымкенте – сильные дожди: прогноз от &quot;Казгидромета&quot;
В Астане ожидается снег, в Алматы и Шымкенте – сильные дожди: прогноз от "Казгидромета"
Минобороны, обращение, военная техника, Алматы
В ВИИРЭС сделали заявление в связи с выездом военной техники из Алматы
В Алматы ожидается сильный дождь с грозой
В Алматы ожидается сильный дождь с грозой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: