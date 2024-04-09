Криштиану Роналду попал в новый скандал в Саудовской Аравии

В ночь на 9 апреля Криштиану Роналду попал в новый скандал. Инцидент случился на матче Суперкубка Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

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Так, на 86-й минуте главный арбитр показал Роналду красную карточку и португалец получил наказание за неспортивное поведение. Инцидент начался с того, что футболист "Аль-Хилаля" Али Аль-Булайхи выполнил подкат у боковой линии и выбил мяч в аут. После этого он попытался сразу же взять мяч, но тут подоспел Роналду и ногой выбил мяч из рук.

В результате Аль-Булайхи и Роналду встали друг напротив друга, после чего игрок "Аль-Хилаля" упал на газон, показывая, что португалец ему в лицо ударил локтем.

Между футболистами команд возникла потасовка, и главный арбитр показал Роналду красную карточку. Это вызвало неоднозначную реакцию у португальца, и он кулаком замахнулся на арбитра. При этом, покидая поле, Роналду начал аплодировать.

2 апреля капитан клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду забил три мяча в ворота команды "Абха" в чемпионате Саудовской Аравии.