Шара Буллет встретился с Криштиану Роналду

30 января российский боец UFC Шарабутдин Магомедов встретился с Криштиану Роналду в Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

Спортсмены обменялись футболками, о чем 30-летний россиянин рассказал на своей странице в Instagram.

Также, с его слов, португалец пообещал посетить поединок российского бойца, который пройдет 1 февраля в Эр-Рияде.

"Долго разговаривал с Криштиану, он мне подарил свою футболку, расписался на ней. Он придет на мой бой и будет за меня болеть. Сказал, что у меня есть перспективы стать чемпионом. Он много смотрит UFC, видел мои бои", – поделился впечатлениями от встречи Магомедов.

На днях Роналду трогательно поздравил свою возлюбленную Джорджину Родригес с днем рождения.