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Спорт

Шара Буллет встретился с Криштиану Роналду

UFC, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2025 08:05 Фото: Instagram/shara_bullet77
30 января российский боец UFC Шарабутдин Магомедов встретился с Криштиану Роналду в Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

Спортсмены обменялись футболками, о чем 30-летний россиянин рассказал на своей странице в Instagram.

Также, с его слов, португалец пообещал посетить поединок российского бойца, который пройдет 1 февраля в Эр-Рияде.

"Долго разговаривал с Криштиану, он мне подарил свою футболку, расписался на ней. Он придет на мой бой и будет за меня болеть. Сказал, что у меня есть перспективы стать чемпионом. Он много смотрит UFC, видел мои бои", – поделился впечатлениями от встречи Магомедов.

На днях Роналду трогательно поздравил свою возлюбленную Джорджину Родригес с днем рождения.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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