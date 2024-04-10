Лига чемпионов: кто 10 апреля стал победителем матчей 1/4 финала

10 апреля закончились матчи второго дня 1/4 финала Лиги чемпионов. "Барселона" обыграла в Париже "ПСЖ" со счетом 3:2, а в другой игре мадридский "Атлетико" одолел дортмундскую "Боруссию" – 2:1, сообщает Zakon.kz.

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На 37-й минуте нападающий "Барселоны" Рафинья открыл счет в матче. В начале второго тайма форвард парижан Усман Дембеле восстановил равновесие. Спустя пару минут португалец Витинья вывел "ПСЖ" вперед. На 62-й минуте Рафинья оформил дубль и сделал счет ничейным. На 77-й минуте защитник Андреас Кристенсен забил третий мяч и принес победу каталонской команде на выезде.



Ответная игра состоится 16 апреля в Барселоне.

Atlético take a slender advantage to Dortmund ❤️🤍#UCL pic.twitter.com/yEj0p2BXkT — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 10, 2024

В матче "Атлетико" – "Боруссия" (Дортмунд) на пятой минуте счет открыл полузащитник "Атлетико" Родриго Де Пауль. На 32-й минуте с передачи нападающего Антуана Гризманна забил защитник хозяев Самуэл Лино. На 81-й минуте матча нападающий "Боруссии" Себастьен Аллер сократил отставание в счете до одного мяча.

Ответный матч пройдет в следующий вторник, 16 апреля, в Дортмунде.

Ранее сообщалось, что борьба за путевки в полуфинал Лиги чемпионов продолжается.