Лига чемпионов: кто 10 апреля стал победителем матчей 1/4 финала
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Another Champions League classic 🍿#UCL pic.twitter.com/Vk39ApUjCs— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 10, 2024
На 37-й минуте нападающий "Барселоны" Рафинья открыл счет в матче. В начале второго тайма форвард парижан Усман Дембеле восстановил равновесие. Спустя пару минут португалец Витинья вывел "ПСЖ" вперед. На 62-й минуте Рафинья оформил дубль и сделал счет ничейным. На 77-й минуте защитник Андреас Кристенсен забил третий мяч и принес победу каталонской команде на выезде.
Ответная игра состоится 16 апреля в Барселоне.
Atlético take a slender advantage to Dortmund ❤️🤍#UCL pic.twitter.com/yEj0p2BXkT— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 10, 2024
В матче "Атлетико" – "Боруссия" (Дортмунд) на пятой минуте счет открыл полузащитник "Атлетико" Родриго Де Пауль. На 32-й минуте с передачи нападающего Антуана Гризманна забил защитник хозяев Самуэл Лино. На 81-й минуте матча нападающий "Боруссии" Себастьен Аллер сократил отставание в счете до одного мяча.
Ответный матч пройдет в следующий вторник, 16 апреля, в Дортмунде.
The Champions League. #UCL pic.twitter.com/AseZHhfBIS— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 10, 2024
Ранее сообщалось, что борьба за путевки в полуфинал Лиги чемпионов продолжается.