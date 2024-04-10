Борьба за путевки в полуфинал Лиги чемпионов продолжается

ПСЖ (Франция) – "Барселона" (Испания). 11 апреля, 00:00 (время Астаны)

С 2013 по 2017 год эти соперники провели четыре двухраундовых противостояния в рамках Лиги чемпионов. И всякий раз общий успех праздновала "Барселона", которая однажды сумела выйти победителем даже после поражения в гостях со счетом 0:4, взяв убедительный реванш в родных стенах – 6:1.





ПСЖ отомстил каталонцам сполна в сезоне-2020/21, когда французский и испанский гранды сошлись в первом же раунде плей-офф ЛЧ. "Сен-Жермен" разгромил "Барсу" на "Кам Ноу" 4:1, после чего ответный матч в Париже превратился в формальность.





И вот, спустя еще три с небольшим года пути-дороги парижан и каталонцев снова пересеклись. Только теперь они будут спорить за выход в полуфинал главного еврокубка.





Навстречу друг другу команды бывших одноклубников и партнеров по сборной Испании, Луиса Энрике и Хави Эрнандеса, шагнули очень уверенно. ПСЖ в 1/8-й финала дважды одолел "Реал Сосьедад", "блауграна" не дала особых надежд "Наполи".









Что касается исхода двухраундового сражения, то и в нем букмекер № 1 в Казахстане считает, что перспективы французского клуба также намного весомее: проход ПСЖ – 1.74, проход "Барселоны" – 2.11.