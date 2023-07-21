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Зверев – Рублев: в ожидании реванша?

Зверев – Рублев: в ожидании реванша? Фото: Olimpbet
Расклады Olimpbet на четвертьфиналы турнира АТР 250 в шведском Бостаде.

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Александр Зверев (Германия) – Андрей Рублев (Россия). 17:40

К Звереву в последнее время приковано много внимания. Его уже второй раз обвиняют в бытовом насилии и хотят возбудить уголовное дело. Насколько бы не были обоснованы эти претензии, происходящее теннисиста из колеи не выбивает.

В предыдущем матче он одержал разгромную победу над бразильцем Тиаго Монтейро, отдав ему всего один гейм (6:1, 6:0). В этом году 19 ракетка мира еще не завоевал ни одного трофея и в Бостаде настроен весьма решительно. В последних матчах Зверев обходит соперников с хорошей форой, мощно подает и играет в очень высоком темпе.

Рублев находится в рейтинге значительно выше соперника – на седьмом месте. И если для Зверева этот матч на турнире будет третьим, то для россиянина – вторым. В стартовой игре он победил соотечественника Павла Котова (6:3, 7:6), который не входит даже в топ-50, но сделал это не без труда. Оппонент в обоих сетах вел с брейком и только по своей вине не зацепился хотя бы за одну партию. Несмотря на то, что на грунте Рублев выиграл "Мастерс" в Монте-Карло, его игра в этом сезоне не особо впечатляет.

Теннисисты уже шесть раз встречались друг с другом на корте. Последний их матч состоялся в марте в полуфинале хардового турнира в Дубае. Тогда Рублев разобрался с соперником в два сета (6:3, 7:6). Но на этот раз у Зверева есть все шансы взять реванш.

Эксперты Olimpbet не видят в этой встрече однозначного фаворита – П1 – 1.73, П2 – 2.08. Вероятнее всего, матч будет затяжным – Тот (22.5) Б – 1.81. Коэффициент на то, что Зверев выиграет со счетом 2:1, равен 3.9. А на то, что после трех партий дальше пройдет Рублев – 4.5.

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Зверев – Рублев: в ожидании реванша?

Фото: pixabay

Каспер Рууд (Норвегия) – Себастьян Офнер (Австрия). 16:20

Четвертая ракетка мира в прошлом матче доказал, что в Бостаде не зря является главным фаворитом. Рууд без проблем разобрался с россиянином Александром Шевченко (6:2, 6:4). При этом он легко адаптировался к мощному ветру, который мешал игре, и хорошо играл как на подаче, так и на приеме, и удачно реализовывал брейк-поинты.

Офнер на турнире провел уже две встречи. И обе победы дались ему не без труда, но показали его неплохую форму на грунте. Сначала он выбил четвертьфиналиста "Ролан Гаррос-2023" аргентинца Томаса Этчеверри (4:6, 6:1, 7:5), а затем выиграл у испанца Бернабе Сапаты-Миральеса (4:6, 6:4, 6:4).

В рейтинге АТР Офнер не ровня Рууду, он занимает всего лишь 58 место, но на грунтовом покрытии проводит хороший сезон. Перед Бостадом австриец выиграл грунтовый "Челленджер" у себя на родине и сейчас идет на серии из семи побед. При правильном настрое он не должен стать легкой добычей для топового соперника.

Аналитики Olimpbet уверены, что Рууд выйдет в полуфинал – П1 – 1.16, П2 – 4.98. Коэффициент на победу четвертой ракетки мира с форой -4,5 гейма равен 1.72.

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