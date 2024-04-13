Принц Уильям и его сын Джордж побывали на футбольном матче

12 апреля отец и сын наблюдали за футбольным матчем английского клуба "Астон Вилла". Команда играла против французского "Лилля" в 1/4 финала Лиги конференций, сообщает Zakon.kz.

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По информации Mail Online, члены королевской семьи с интересом наблюдали за ходом игры и бурно аплодировали, когда "Астон Вилла" вышла победителем со счетом 2:0.

Известно, что Уильям – давний поклонник клуба из Бирмингема. Любовь наследника престола к данной команде тянется еще с детских лет. Первый матч любимой команды он посетил примерно в том же возрасте, что и Джордж. Теперь любовь к британской команде принц прививает сыну. Мальчик сидел на трибуне в бордово-синем шарфе болельщиков.

В ночь на 10 апреля в матче 1/4 финала Лиги чемпионов, лондонский "Арсенал" сыграл вничью с мюнхенской "Баварией".