Наставник "ПСЖ" назвал героя победного матча против "Ливерпуля"

В ночь на 12 марта французский футбольный клуб ПСЖ сумел переиграть "Ливерпуль" в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА (0:1, 1:0, по пенальти 4:1) и пробился в четвертьфинал турнира, сообщает Zakon.kz.

После данного незабываемого поединка главный тренер "парижан" Луис Энрике прокомментировал победу своих подопечных, отметив среди них особо отличившихся.

"Очень рад, мы настоящая команда, провели великолепный матч при поддержке наших болельщиков. Мы гордимся этой прекрасной командой, это только начало, настроены стать лучше. Был очень сложный матч, "Ливерпуль"– очень хорошая команда. Благодаря нашему менталитету, характеру, и особенно Доннарумме, смогли выиграть эту встречу. Показали, что любим играть в футбол, независимо от стадиона и атмосферы". Главный тренер ПСЖ Луис Энрике

Теперь "Пари Сен-Жермен" в 1/4 финала Лиги чемпионов сыграет с "Астон Виллой" (Англия) или "Брюгге" (Бельгия).

Победитель этой встречи определится в ночь на 13 марта, там счет после первого матча – 3:1 в пользу английского коллектива.