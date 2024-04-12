Первое "золото" Казахстану на ЧА по борьбе в Бишкеке принес Азамат Даулетбеков
Фото: olympic.kz
Первое "золото" Казахстану на чемпионате Азии по борьбе в Бишкеке принес Азамат Даулетбеков, сообщает Zalkon.kz.
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В финале веса 86 кг казахстанец победил узбекистанца Джавраила Шапиева – 5:2.
Ниже опубликовано видео за 30 секунд до конца финала.
Первое "серебро" на ЧА-2024 Казахстану принес Ризабек Айтмухан в весе до 97 кг. Вторую серебряную медаль завоевал Асыл Айтакын.
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