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Первое "золото" Казахстану на ЧА по борьбе в Бишкеке принес Азамат Даулетбеков

борец, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2024 19:04 Фото: olympic.kz
Первое "золото" Казахстану на чемпионате Азии по борьбе в Бишкеке принес Азамат Даулетбеков, сообщает Zalkon.kz.

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В финале веса 86 кг казахстанец победил узбекистанца Джавраила Шапиева – 5:2.

Ниже опубликовано видео за 30 секунд до конца финала.


Первое "серебро" на ЧА-2024 Казахстану принес Ризабек Айтмухан в весе до 97 кг. Вторую серебряную медаль завоевал Асыл Айтакын.

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